Met 32 veroordelingen net voor werkshift op druggebruik betrapt: “Veel mildheid kan er toch niet meer zijn”

“Nog mild zijn? Met 32 eerdere veroordelingen op zijn strafblad?” De rechter in Kortrijk verwonderde zich enigszins over de vraag van een 43-jarige man uit Roeselare die zich voor het bezit van drugs moest verantwoorden.

Op 12 april 2024 kon Davy V. door een collega worden betrapt toen hij net voor zijn shift nog een shot plaatste. De werkgever verwittigde de politie. Die vond in zijn rugzak nog 2 spuiten en 5 xtc-pillen. De openbare aanklager vroeg een celstraf van negen maanden en 8.000 euro boete voor het drugsbezit. V. liep al zes keer eerder voor drugsinbreuken tegen de lamp en stapelde al 32 eerdere veroordelingen op. Vandaag zit hij in de gevangenis, maar speciaal voor het proces mocht hij onder begeleiding van de aalmoezenier van de gevangenis zijn cel verlaten. Pas eind 2027 loert het einde van al zijn straffen om de hoek. Op veel gunsten van de rechter kan V. niet meer rekenen. “Hij gaf meteen spontaan toe dat er nog iets in zijn rugzak stak”, aldus advocaat Gregory Everaert. “Hij verblijft op de drugsvrije afdeling van de gevangenis. Ik vraag mild te zijn.”

Vonnis op 26 maart. (LSi)