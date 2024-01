Messteek in buik bovenbuur levert Bredenaar achttien maanden cel op: “Geen sprake van zelfverdediging”

Tijdens een zware ruzie over drugs stak Bredenaar Boudjemaa A. (49) met een keukenmes in de buik van zijn bovenbuur. Dat levert hem achttien maanden effectieve celstraf op. Naar eigen zeggen handelde hij uit wettige zelfverdediging, maar de rechtbank achtte dit niet bewezen.

Het slachtoffer kocht af en toe cannabis bij zijn Marokkaanse onderbuur Boudjemaa A. in een appartementsgebouw in Bredene. Maar op 12 september 2022 besloot de verstandelijk beperkte man cannabis aan te schaffen bij zijn bovenbuur. A. kon dat niet hebben en wachtte het slachtoffer op met een keukenmes toen die terugkeerde naar zijn appartement.

Uiteenlopende versies van de feiten

Over wat zich daarna afspeelde, liepen de versies uiteen. Het slachtoffer rende naar eigen zeggen naar buiten waarop A. hem achterna kwam en met het mes in de buik stak. “Dit was poging tot moord”, pleitte Daniël Crabeels, de advocaat van het slachtoffer. “Gelukkig kwamen twee buren tijdig tussenbeide. Mijn cliënt heeft naast een groot litteken ook een zwaar trauma opgelopen. Hij dacht dat hij dood zou gaan en durft amper nog buiten te komen.”

Procureur Frank Demeester verwees naar het uitgebreide strafregister van A., die al sinds 1991 de veroordelingen voor drugs en diefstallen aaneenrijgt. Hij vroeg een effectieve celstraf wegens poging tot doodslag. “Zijn DNA zat op het mes”, stelde hij.

Opmerkelijk genoeg vroeg A. zelf de vrijspraak. “Hij had een mes vast, maar liet dit vallen toen het slachtoffer hem tegen de grond sloeg”, pleitte zijn advocate. “Hij heeft zich vervolgens verweerd uit wettige zelfverdediging. Maar hij is niet diegene die stak met het mes. Wie er dan wél stak, weten we niet. Het mes werd trouwens pas ’s anderendaags door de bovenbuur teruggevonden in een berghok.”

Geen wettige zelfverdediging

Volgens de rechtbank staat het vast dat A. de messteek gaf. De piste van de wettige zelfverdediging werd van tafel geveegd. Maar dat A. zijn buur wou doden, achtte de rechtbank niet bewezen. Het slachtoffer vroeg 17.000 euro schadevergoeding, maar de rechtbank hield het op 1.450 euro. (AFr)