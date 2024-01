Mensensmokkelaars die slachtoffers kippen noemden, iets milder gestraft na verzet

Een 43-jarige Britse Afghaan en een 50-jarige Tsjech hebben voor de Brugse rechtbank na verzet een iets mildere straf gekregen voor hun rol in een mensensmokkelbende die zijn slachtoffers als “kippen” omschreef.

Op 11 juli 2019 hield de politie in De Panne drie voertuigen met Britse nummerplaten staande. Twee daarvan waren bestelwagens met verborgen ruimtes voor de smokkel van transmigranten. De vijf inzittenden, vier Tsjechen en een Slovaak, werden in de boeien geslagen.

Een Tsjechische bestuurder verklaarde dat hij de vier anderen in zijn thuisland had geronseld als chauffeur. Naar eigen zeggen werkte hij voor zijn landgenoot Dusan H. (50) en diens gelijknamige zoon. Zij ontvingen op hun beurt vanuit het Verenigd Koninkrijk bevelen van de Afghaanse bendeleider Jan K. (43). In telefoongesprekken noemde de bende de slachtoffers ‘kippen’. Voor de politie hanteerde ze de codenaam ‘tuinbonen’.

Gemarteld

Niemand van de bende kwam opdagen voor het proces in december 2021. Leider Jan K. kreeg toen vijf jaar effectief en een boete van 40.000 euro. Vader en zoon H. kregen elk 40 maanden cel en een boete van 40.000 euro. De chauffeurs kregen 30 tot 37 maanden cel.

Vader H. tekende verzet aan en kreeg woensdag twee jaar effectief en 20.000 euro boete. Zijn zoon had eerder al na verzet drie jaar cel gekregen, de helft met uitstel. Jan K., die in januari 2023 in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt, kreeg na verzet vijf jaar cel, waarvan vier effectief. De geldboete van 40.000 euro werd voor de helft met uitstel opgelegd.

Naar eigen zeggen werd Jan K. als homoseksuele jongen gemarteld door de Taliban en zou hij 10.000 euro betaald hebben om naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld te worden. Hij zou enkel als tussenpersoon hebben opgetreden tussen vader en zoon H. en de echte mensensmokkelaars. (AFr)