Mensensmokkelaar (vanuit Zeebrugge) krijgt acht jaar cel bij derde veroordeling: “Hij trekt er zich niks van aan”

Een Indiër van 42 is in beroep veroordeeld tot acht jaar cel voor de smokkel van 97 landgenoten via de Zeebrugse haven naar het Verenigd Koninkrijk. Eerder kreeg hij al eens vijf en tien jaar voor gelijkaardige feiten.

In de buurt van Zeebrugge werden halfweg 2018 steeds vaker transmigranten van Indiase origine aangetroffen. Ze verplaatsten zich via de kusttram naar de havenstad om van daaruit het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken. Onderzoek leidde de speurders naar Indiër Mohit M. (38), die begin 2020 in beroep veroordeeld werd tot acht jaar cel voor de smokkel van minstens 97 landgenoten.

Vrachtwagens en bootjes

Tijdens het onderzoek werden twee handlangers van Mohit M. geïdentificeerd, die de smokkel vanuit Indië organiseerden. Een van hen, Gurdev D. (42), bleek niet aan zijn proefstuk toe. De man werd in 2011 en 2017 respectievelijk tot vijf en tien jaar cel veroordeeld wegens mensensmokkel.

Maar hij liet verstek op het proces en ging gewoon door met het smokkelen via onder meer vrachtwagens en bootjes van in totaal minstens 97 Indiërs. Ze werden via Parijs naar Brussel gebracht en vandaar dan naar Zeebrugge.

Eenzaam en geïsoleerd

Tijdens een verblijf in Armenië kon Gurdev D. uiteindelijk worden opgepakt. In april vorig jaar werd hij aan ons land uitgeleverd. Hij kreeg vier jaar cel, maar advocate Laura Otte vroeg in beroep om de eerder opgelegde straf van tien jaar in 2017 als voldoende te beschouwen.

“Hij zit eenzaam en geïsoleerd in de gevangenis, tien jaar is een duidelijk signaal.” Maar de procureur-generaal beschouwde D. als diegene die boven Mohit M. stond. “Als die acht jaar kreeg, moet hij minstens tien jaar krijgen!”, oordeelde hij.

(Geen) kopstuk

“Trouwens als hij hier zo eenzaam is, wat komt hij hier al tien jaar doen? Hij trekt zich er gewoon niks van aan en doet gewoon alsmaar verder! We moeten een duidelijk signaal geven, we hebben nu eens een echt kopstuk gevat!”

Iets wat advocate Laura Otte ten stelligste ontkende. “Hij was absoluut geen kopstuk. Hij is na zijn vrijlating gewoon gevraagd om die transporten vanuit Brussel verder op zetten.”

Het hof besliste uiteindelijk om Mohit D. en Gurdev D. op dezelfde lijn te plaatsen en veroordeelde Gurdev D. – net als Mohit D. – tot acht jaar cel en een boete van 776.000 euro, zijnde 8.000 euro per slachtoffer. (OSM)