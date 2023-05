Mensensmokkelaar riskeert zes jaar cel: “Hij getuigt van een gevaarlijke ingesteldheid”

Een 49-jarige Albanees uit Anderlecht riskeert in beroep zes jaar cel voor mensensmokkel. In eerste aanleg kwam hij nog weg met vijftien maanden cel, omdat de rechtbank slechts bewijs vond voor vier gesmokkelde mensen, in plaats van negentien.

Op 18 september 2020 en 22 januari 2021 werden in de Zeebrugse haven respectievelijk vier en zes Albanezen aangetroffen in een oplegger. Onderzoek van hun gsm’s wees uit dat ze in contact stonden met Aleks B., een 49-jarige Albanees die al 21 jaar zonder verblijfspapieren in Anderlecht woont. De man werd in augustus 2021 thuis opgepakt. Ook twee andere smokkels van Albanese transmigranten in januari en februari 2020 via de Zeebrugse haven konden via telefonieonderzoek aan B. gelinkt worden. Zo zou hij in totaal negentien mensen naar het Verenigd Koninkrijk hebben gesmokkeld. Maar de rechtbank vond slechts de feiten van 18 september 2020 voor vier mensen bewezen en veroordeelde hem tot vijftien maanden cel en een boete van 32.000 euro.

Het parket ging in beroep omdat de man volgens de procureur-generaal niet heeft geleerd uit het verleden. Aleks B., werd in 2014 al eens veroordeeld tot twee jaar cel voor mensensmokkel. “Hij zit diep ingewerkt in het crimineel milieu en het getuigt van een gevaarlijke ingesteldheid.”

Ook de andere smokkels vond ze bewezen aan de hand van het telefonieonderzoek. Daarom vorderde ze zes jaar cel en een boete van 152.000 euro. Zelf ontkent hij de feiten met klem. De slachtoffers die contact met hem hadden, kende hij naar eigen zeggen persoonlijk. “Het gaat om kennissen, vrienden of familie van hem”, pleitte meester Renaat Landuyt. “Nergens is er een bewijs gevonden van geld. Alle sporen die het parket interpreteert als lid van een criminele organisatie zijn dan ook te interpreteren als een geëngageerd lid van een Albanese familie en Albanese gemeenschap.” Uitspraak op 31 mei. (OSM)