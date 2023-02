Mensensmokkelaar krijgt vijf jaar cel voor mensensmokkel in gammel bootje

Een 35-jarige man uit Irak is in beroep veroordeeld tot vijf jaar cel voor de mensensokkel van 23 landgenoten naar het Verenigd Koninkrijk. Zelf hield hij altijd vol dat hij zelf een van de slachtoffers was. Al was het eerste wat hij deed toen hij werd opgepakt door de politie: zijn geld te drogen leggen op de verwarming.

In de nacht van 25 op 26 oktober 2021 vertrok vanuit Oostduinkerke een bootje met daarin 23 Irakezen richting Engeland. Na 500 meter begon het bootje al water te maken, waarna het terug keerde en negentien mensen uitstapten. Vier van hen waagden opnieuw de oversteek naar het beloofde land. Maar ook de tweede poging mislukte en pas na twee dagen ronddobberen op de Noordzee, konden ze ter hoogte van Zeebrugge, de hulpdiensten bereiken. De scheepvaartpolitie kon hen redden met een helikopter.

aiz A. was één van hen en werd door drie anderen aangewezen als mensensmokkelaar. Hij kreeg zes jaar cel en een boete van 184.000 euro, maar ging in beroep. “Ik was zelf een slachtoffer!”, poneerde hij. Toch was het eerste wat hij deed toen hij aankwam in het politiebureau, zijn geld –zo’n 2.750 euro- te drogen leggen op de verwarming. “Ik zou toch zelf mijn leven niet riskeren!”, hield hij vol en gaat voor de vrijspraak.

Typische tussenpersoon

Maar het parket-generaal vindt hem een typische tussenpersoon tussen de mensensmokkelaars in Londen en de kleine garnalen die mensen ronselen in Calais. “Zes jaar cel is omgerekend drie maand cel per slachtoffer, wat dan ook geen overdreven zware straf”, vindt de procureur-generaal. “Hun leven hing aan een zijden draadje en het is dankzij de Belgische politie dat hij en 23 anderen nog leven!” A. is overigens geen onbesproken blad, want eerder zat hij reeds elf jaar in een Oostenrijkse cel. “Toch heb ik geen geld ontvangen!”, hield hij vol. “Ik wou een nieuw leven beginnen in Engeland. Ik bedankt de Belgische politie voor de reddingsactie. Het is dankzij hen dat ik nog leef, maar ik ben zelf een slachtoffer! Kijk naar de burgerlijke partijen, slechts drie stelden zich burgerlijke partij. Waar zijn die andere 19?”

Ondanks zijn smeken tegenover het hof, veroordeelde het hof hem toch voor zijn betrokkenheid bij de mensensmokkel. Wel werd de straf verlaagd van zes jaar naar vijf jaar cel. De boete van 184.000 euro blijft behouden. Via zijn advocaat hoopt hij nu dat hij zijn straf opnieuw in Oostenrijk kan uitzitten. (OSM)