Menenaar slaat bejaarde man uit Marke in elkaar: twee jaar cel

Een 31-jarige man uit Menen is veroordeeld tot twee jaar cel en 1.600 euro boete omdat hij een bejaarde man in elkaar sloeg omdat die hem geen geld wou geven voor benzine. De helft van de straf is met uitstel. De oude man was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt door het zinloze geweld.

Het slachtoffer was op 13 oktober 2021 te voet onderweg naar zijn huis in Marke toen hij plots werd aangesproken door twee mannen in een geparkeerde wagen. Ze zeiden dat ze zonder benzine gevallen waren en vroegen de oude man om geld. Die ging niet in op hun vraag en er ontstond ruzie. De oude man zou daarom een foto genomen hebben van de nummerplaat van de wagen.

Aanhoudende angst

Daarop stapte de 31-jarige S.D. uit en gaf de man een harde klap in het gezicht. “Hij droeg daarbij een ring en mijn cliënt verloor zelfs even het bewustzijn”, zei de advocaat van de man.

“De andere inzittende van de wagen riep nog doe normaal, het is een oude man tegen zijn kameraad. Door de klap viel hij op de grond. Hij heeft nog steeds last van zijn heup en problemen met zijn zicht door de slag op zijn oog. Sinds het incident kampt mijn cliënt bovendien met aanhoudende angst. Hij is een alleenstaande weduwnaar en durft amper nog het huis uit.”

Schadevergoeding

Naast de boete en de celstraf, is S.D. ook veroordeeld tot het betalen van ruim 7.000 euro schadevergoeding aan zijn slachtoffer.