Menenaar riskeert vijf jaar cel voor jarenlang misbruik eigen dochter

Een 34-jarige man van Congolese origine uit Menen riskeert in beroep vijf jaar cel voor het jarenlange misbruik van zijn eigen dochter. In eerste aanleg werd hij vrijgesproken.

De dochter werd in 2006 geboren in Congo, maar een jaar later verlaat de vader het gezin en sticht een nieuw gezin in België. In 2011 – het meisje is dan vijf jaar – laat hij zijn eerste dochter ook overbrengen naar België. Maar in 2019 neemt hij haar terug mee naar Congo en laat haar achter bij de natuurlijke moeder die haar dochter al acht jaar niet meer had gezien.

Vrijspraak door twijfel

Op 28 juni 2021 meldde de FOD Buitenlandse Zaken aan de politie dat de moeder van het meisje bij de Belgische ambassade in Kinshasa melding had gemaakt van seksueel misbruik door de vader. Vader en dochter woonden toen bij de (groot-)moeder in Menen.

Aan de politie verklaarde het meisje dat ze sinds haar zesde verschillende keren door haar vader verkracht was, tot hij haar terug naar Afrika stuurde. Ondanks twee gedetailleerde verhoren, vond de rechter in Kortrijk dat het ging om woord-tegen-woord en dat de man moest worden vrijgesproken op basis van twijfel.

Leugendetectortest geweigerd

Maar het parket ging in beroep en twijfelt niet. “Bij haar tweede verhoor verfijnt ze de details nog terwijl haar vader niet altijd geloofwaardig is of zijn verklaring wijzigt.”

Bovendien daagde hij niet op voor de leugendetectortest en bleek uit gynaecologisch onderzoek, dat het meisje geen maagd meer zou zijn. Dat ze teruggestuurd werd naar Congo, is volgens de advocaat van het meisje te verklaren dat ze het misbruik overal begon rond te vertellen.

Man blijft ontkennen

Maar de man zelf blijft nog steeds ontkennen. “Als het slachtoffer haar verklaring wijzigt, is het omdat ze haar verklaring verfijnt en als mijn cliënt zijn verklaring wijzigt, is hij een leugenaar!”, pleitte advocaat Maarten Vandermeersch.

“De natuurlijke moeder wist bovendien al van het misbruik in 2019, maar legt pas klacht neer in 2021. Dus zo lang heeft ook zij haar eigen dochter niet geloofd.”

Stiefmoeder

Daarnaast zijn de vader en zijn nieuwe partner nu ook uit elkaar. “Maar hun gezamenlijke kinderen, waaronder een dochter, verblijven wekelijks een paar dagen bij hem.”

“Dus zelfs de stiefmoeder van het meisje, gelooft haar ex-partner. Anders had ze wel klacht ingediend om het hoederecht volledig voor zich op te eisen”, besluit Vandermeersch. Uitspraak op 27 september. (OSM)