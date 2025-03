Meisje moet voor jeugdrechter verschijnen omdat ze naaktfoto van Daan op school verspreidde: “Maar zijn pesters gaan vrijuit”

Een West-Vlaams meisje van 16 moet voor de Kortrijkse jeugdrechter verschijnen, omdat ze op school een naaktfoto van de 14-jarige Daan uit Waregem op school verspreidde. Dat bevestigt Thomas Vandemeulebroucke, de advocaat van de familie Daan. De jongen stapte in januari 2023 uit het leven.

Op maandag 9 januari 2023, de eerste schooldag na de kerstvakantie, stapte de 14-jarige Daan T. uit Waregem uit het leven. Hij volgde ‘Organisatie en Logistiek’ op de campus Hemelvaart van de Sint-Paulusschool in Waregem en speelde rugby bij RC Waereghem.

Naar een concrete aanleiding voor de wanhoopsdaad was het voor de ouders van de jongen niet lang zoeken. Al snel vingen ze verhalen op over hoe hun zoon gepest werd met een foto die hij zelf naar een meisje had gestuurd en die vervolgens de hele school rond ging.

Geen oorzakelijk verband

Samen met hun advocaat Thomas Vandemeulebroucke uit Kuurne dienden ze een klacht in bij het parket. Het gerechtelijk onderzoek leidt pas nu, twee jaar later, voor een procedure voor de jeugdrechtbank in Kortrijk. Het 16-jarig meisje dat de naaktfoto verspreidde zal zich op 21 maart voor de jeugdrechter moeten verantwoorden.

Meester Thomas Vandemeulebroucke betreurt dat het parket de pesters niet vervolgt. “Het openbaar ministerie is van oordeel dat er geen oorzakelijk verband kan aangetoond worden tussen het pestgedrag en de zelfdoding. Bijgevolg is het dossier rond de belaging zonder gevolg geklasseerd. De personen die Daan op school gepest hebben, gaan vrijuit.”

Dagvaarding

Er wordt dus slechts één persoon vervolgd: een 16-jarige meisje, voor het verspreiden van een naaktfoto zonder toestemming. “Ook dat feit wordt niet gelinkt aan de dood van Daan. Met die beslissing wil het openbaar ministerie enkele duidelijk maken dat het verspreiden van naaktfoto’s van minderjarigen niet oké is”, aldus Vandemeulebroucke. “Maar wij blijven ervan overtuigd dat Daan uit het leven stapte omdat hij gepest werd. Bijgevolg willen wij drie pesters rechtstreeks dagvaarden. Op die manier willen de ouders van Daan onze samenleving bewust maken van het feit dat pestgedrag tragisch kan eindigen.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan altijd voor hulp bellen naar het gratis nummer 1813.