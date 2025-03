Meisje dat naaktfoto op school verspreidde van medeleerling Daan (14) wordt belaagd op sociale media

Het meisje (16) dat drie jaar geleden een naaktfoto van medeleerling Daan (14) uit Waregem doorstuurde naar medeleerlingen, krijgt het zwaar te verduren op sociale media omdat ze voor de Kortrijkse jeugdrechter moet verschijnen. Volgens het parket én haar advocaat Stijn Dewolf staat een oorzakelijk verband met de dood van de jongen, die acht maanden later uit het leven stapte, nochtans helemaal niet vast.

Op 21 maart buigt de Kortrijkse jeugdrechtbank zich over dit netelig dossier. Op 25 april 2022 circuleerde er een naaktfoto van de minderjarige Daan op de campus Hemelvaart van de Sint-Paulusschool in Waregem. De directie greep meteen in en verwittigde de ouders van het slachtoffer.

Wanhoopsdaad

Op maandag 9 januari 2023, de eerste schooldag na de kerstvakantie, stapte de 14-jarige Daan T. uit Waregem uit het leven. De ouders zochten een verklaring voor de wanhoopsdaad. Ze dienden een klacht in bij het parket, omdat ze wisten dat Daan vaak gepest werd. Twee jaar later is het gerechtelijk onderzoek afgerond en start er een procedure voor de jeugdrechtbank in Kortrijk.

Volgens het parket is er geen bewijs dat Daan zonder de verspreiding van die naaktfoto nooit zou beslist hebben om uit het leven te stappen

Opvallend feit is dat het parket de pesters niet vervolgt. Werd er onvoldoende bewijs gevonden van het pestgedrag? Dat dossier werd zonder gevolg geklasseerd. Rest nog enkel het luik van het meisje dat een naaktfoto verspreidde. Het openbaar ministerie is wel van oordeel dat er geen oorzakelijk verband kan aangetoond worden tussen het verspreiden van die foto en de zelfdoding.

Met andere woorden: het openbaar ministerie is van mening dat de ‘noodzakelijke voorwaarde’ niet vervuld is in dit dossier: er is geen bewijs dat Daan zonder de verspreiding van die naaktfoto nooit zou beslist hebben om uit het leven te stappen. Naar verluidt zou de jongen al veel pech en ellende gekend hebben in zijn jonge leven. Bijgevolg wil het parket het oorzakelijk verband met dat ene feit, dat acht maanden voor de dood van Daan plaatsvond, niet leggen.

Gepest

Meester Thomas Vandemeulebroucke, de raadsman van de ouders van Daan, blijft ervan overtuigd dat Daan uit het leven stapte omdat hij gepest werd. Hij hoopt dat de jeugdrechter daar toch rekening mee houdt en in zijn oordeel duidelijk maakt dat zo’n pestgedrag door jongeren niet getolereerd wordt in onze samenleving.

Meester Stijn Dewolf, de advocaat van het meisje, vindt eveneens dat pestgedrag niet getolereerd mag worden in onze samenleving: “Maar ik kan niet toestaan dat mijn cliënte daar publiekelijk voor veroordeeld wordt. Want zij wordt niet vervolgd voor belaging.”

Schuld

Stijn Dewolf wil het juridisch debat niet in de media voeren en beperkt zijn commentaar tot het volgende: “Mijn cliënte erkent haar schuld, het was fout om die foto te verspreiden. Ze heeft spijt en zal hiervoor een gepaste straf aanvaarden. Maar ze wordt nu op sociale media geconfronteerd met haatberichten. Ze wordt publiekelijk aan de schandpaal genageld en verantwoordelijk gesteld voor de dood van Daan, terwijl ze daar niet voor vervolgd wordt.”

“Ik begrijp 200 procent de wens van de ouders van Daan dat zij – terecht – pesten aan de kaak willen stellen en ook verantwoordelijken willen vinden. Maar dit is niet het proces tegen pesters en verantwoordelijken voor de dood van Daan. Dit is het proces tegen een meisje dat, toen ze 13 jaar was, zonder toestemming een naaktfoto heeft doorgestuurd. Die foto is nadien ook nog door anderen verspreid. Een proces en debat dat bovendien achter de gesloten deuren van de jeugdrechtbank moet worden gevoerd”, aldus Stijn Dewolf.