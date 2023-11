Meisje (19) wordt gepakt als drugskoerier en dankt politie: “Ze hebben mijn leven gered”

Door de scheiding van haar ouders raakte een toen 18-jarig meisje op de dool. Ze begon drugs te nemen en werkte als koerier. Het bracht haar dinsdagmorgen voor de rechtbank, waar ze negen maanden cel riskeert. Opvallend, ze dankte er expliciet de politie. “Door hen besefte ik dat ik mijn leven moest herpakken.”

In een periode van nog geen vijf maanden werd de toen 18-jarige N.V. tot zes keer staande gehouden door de politie. Telkens op de Markt in Ingelmunster, telkens met drugs op zak. Die haalde ze zonder morren uit haar beha. “Het ging om een vijf tot vijftien gram MDMA, speed of methadon”, aldus de openbare aanklager. “Ze werkte als koerier in opdracht van een man, aan wie ze schulden had. Ze gaf ook toe zelf te gebruiken.”

Voor de rechter

Het bracht het jonge meisje uit Izegem dinsdagmorgen voor de rechter in Kortrijk. Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van negen maanden voorwaardelijk en een boete van 8.000 euro, waarvan 1.200 euro effectief. “Een heel jong meisje met een bijzonder verhaal”, begon Elisabeth Vanpeteghem haar pleidooi. Ze wees onder meer op het feit dat de het meisje meteen heel veel vertelde en zelfs de telefoonnummers gaf van haar toenmalige entourage. Daarna schetste ze de familiale situatie die tot de miserie had geleid.

Toen haar ouders scheidden, ging de mama namelijk een relatie aan met een nieuwe man. Die bleek alcoholverslaafd. “Het meisje isoleerde zich en ging ’s nachts dolen op straat. Dan leer je niet de vrienden kennen die je trakteren op melk met honing. Zo werd misbruik gemaakt van haar en werd ze aangespoord door een slecht individu om te fungeren als tussenpersoon.”

Bedanking voor politie

Intussen woont het meisje bij haar papa en is ze terug op het rechte pad. “Ik ben nu zes maanden clean”, vertelde de nu 19-jarige N. Ze had nog een opvallende dankbetuiging voor de politie. “Zij hebben mijn leven gered. Sinds hun tussenkomst is het besef gekomen dat ik verkeerd bezig was en dat ik mijn leven moest herpakken.”

De politie wees haar op de toekomst die ze nog voor zich kon hebben. Intussen werkt het meisje en volgt ze in avondonderwijs een opleiding Defensie en Veiligheid. “Ze heeft nu de wens om zelf een goeie politieagente te worden, zoals degene die haar uit de put hielp”, aldus haar advocate, die de opschorting vroeg. (JDr)