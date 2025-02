Meester Jef Vermassen over gezinsdrama’s: “Wie depressief is, ziet een zwarte wereld, die hij of zij ook zijn kinderen wil besparen”

Wou een 44-jarige Oostendse vrouw zelfmoord plegen en haar twee dochters meenemen in de dood? Het gerechtelijk onderzoek moet het uitwijzen. Ze wordt beticht van dubbele moordpoging, de Brugse raadkamer verlengde haar aanhouding. Meester Jef Vermassen spreekt zich niet uit over deze delicate zaak, maar hij bestudeerde 1200 dossiers van gezinsdrama’s: “Wie depressief is, ziet een zwarte wereld, die hij of zij ook zijn kinderen wil besparen.”

Zeventien jaar lang bestudeerde meester Jef Vermassen gezinsdodingen in Vlaanderen en Brussel. Hij onderzocht meer dan 1200 dossiers en ziet daarom bepaalde patronen. Dat resulteerde in het boek ‘Moordenaars en hun motieven’. De bekende strafpleiter stelt: “Laat mij eerst toe te vermelden dat slechts 10 procent van de levensdelicten gepleegd worden door vrouwen. 90 procent van de daders zijn mannen, dat geldt ook voor seriemoordenaars.”

Mee in de dood

“Maar als een vrouw beslist om een gezinsdrama te plegen, is dat bijna altijd een ‘gedeeltelijk’ delict: ze neemt zelden of nooit haar man mee in de dood en beperkt zich tot de kinderen. Want de vrouw gaat ervan uit dat de man wel zijn plan zal kunnen trekken, als ze er zelf niet meer is. Een man daarentegen neemt vaak vrouw en kinderen mee in de dood.”

“Bovendien gebeurt het vaak dat een vrouw de energie niet meer heeft om een gezinsdrama te voltooien, zoals ze het gewenst had. Ze doodt de kinderen en vindt dan niet meer de kracht om zelfmoord ter plegen”, aldus Jef Vermassen.

Depressief

De beroemde advocaat ziet wel een rode draad bij mensen die depressief zijn en een gezinsdrama willen plegen: “Door hun depressie zien ze de wereld anders dan de andere mensen. Alles is zwart, ze zijn zwartkijkers. Het leven is niet meer boeiend, interessant, levensvatbaar. Het is beter dat ik er niet meer ben. Ofwel is er iets in het hiernamaals, ofwel is er niks. Maar zelfs niets is beter dan een ellendig leven.”

“Depressieve ouders willen zelfs hun kinderen een slecht leven in deze slechte wereld besparen. Vanuit hun standpunt is dit een positieve daad: ze nemen hun kinderen mee, het is in hun ogen een beschermende houding. Als wij het nuchter bekijken, is dit natuurlijk een, totaal foute zienswijze: laat kinderen leven, ze zullen het wel rooien.”

Contradictie

“Dit is de contradictie binnen de gezinsdoding, depressieve mensen hebben een vervormd en totaal negatief beeld op de wereld. Een depressieve man zal vrouw en kinderen meenemen, een vrouw alleen de kinderen. Hoe dan ook, wie depressief is krigjt een ander blikveld, kleurt alles foutief en donker in. Die ziet niks positiefs meer en aanziet het sterven als een uitgang naar niks of naar iets dat nooit zo slecht kan zijn”, aldus meester Jef Vermassen.