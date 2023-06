Meer dan drie jaar cel gevraagd voor neven achter inbraakplaag provinciedomein Palingbeek in Ieper

Twee Franse neven riskeren meer dan drie jaar cel voor de inbraakplaag op parkings van provinciedomein Palingbeek bij Ieper. Ze worden verdacht van dertien inbraken in geparkeerde voertuigen. Hun buit bestond onder meer uit bankkaarten, waarmee ze contactloos betaalden voor sigaretten aan de grens, maar dat gebeurde niet ongezien.

Om zijn 49ste verjaardag te vieren trokken Klerkenaar Stefan Steyaert en zijn gezin in juli vorig jaar naar provinciedomein Palingbeek. Na een uitstap van ongeveer drie uur stonden ze voor een onaangename verrassing: een zijruit van hun Opel Astra was stukgeslagen.

Glas in kinderzitje

“Het glas lag tot in het zitje van mijn dochtertje, toen een jaar oud. En daar sta je dan bij temperaturen van dertig graden.” De man probeerde het hoofd koel te houden en belde Card Stop.

“Maar tegen dan hadden de inbrekers al een drietal uitgaven gedaan van telkens een veertigtal euro in de grensstreek.”

Op basis van camerabeelden van de betrokken winkels kwam het gerecht de neven op het spoor. “Ze kochten voornamelijk sigaretten voor ze de Franse grens overstaken”, aldus de openbare aanklager, die maandag celstraffen vorderde van 37 maanden. “Het gaat om professionele dieven, die inbraken pleegden bij Palingbeek. In het verleden zijn ze al meermaals veroordeeld.”

Schadevergoeding

In de rechtbank waren verschillende slachtoffers, die zich burgerlijke partij stelden. Een van hen vroeg een schadevergoeding van meer dan 7.000 euro. “We waren net terug van vakantie en hadden kledij mee voor zeven mensen”, klonk het.

“Gelukkig had ik onder meer mijn fototoestel niet in de wagen laten liggen”, aldus Stefan, die zijn schade begroot op meer dan 300 euro. “En dat is buiten de hele rompslomp gerekend, zoals het laten vernieuwen van identiteitskaart en rijbewijs.

Een van de beklaagden is aangehouden en verdedigde zich in de rechtbank. “Mijn cliënt woont op een terrein met familie, voor wie hij zorg draagt: zijn moeder heeft een tumor en zijn broer een zware handicap”, aldus zijn advocate, die pleit voor een straf met uitstel.

Alcohol en drugs

“Hoe is het zo ver kunnen komen”, vroeg de rechter. De man was jarenlang werkzaam in de bouwsector, tot hij een achttal jaar geleden zijn werk zou verloren hebben en niet aan een leefloon raakte. “En dan drugs, alcohol en slechte vrienden”, somde hij op.

“Je hebt zélf beslist om drugs te nemen”, benadrukte de rechter. “Ik zal het nooit meer doen, het spijt me echt”, klonk het. “Mijn zoontje moet nog een goed leven leiden, ik wil niet dat hij hetzelfde meemaakt.”

Borden op parkings

Het provinciebestuur liet intussen borden plaatsen bij de parkings om bezoekers erop te wijzen dat ze best geen waardevolle zaken laten liggen in hun voertuig. “Voortaan let ik daar zelf goed op”, stelt Stefan.

“Ik hoor nu geen klachten meer”, aldus Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde van de provinciedomeinen. Ook het openbaar ministerie heeft geen weet van bijkomende inbraken sinds een van de verdachten gevat is. (TP)