Meer dan drie jaar cel gevraagd voor diefstal buggy’s in Ieper, die crashten tijdens spectaculaire achtervolging

Een half jaar na de spectaculaire achtervolging op twee gestolen buggy’s langs het Ieperse Bijlanderpad moesten twee Fransen zich komen verantwoorden in de rechtbank van Ieper. Ze riskeren meer dan drie jaar cel. “Mijn cliënt heeft geluk dat hij hier nog zit, hij keek de dood in de ogen.”

Het Ieperse bedrijf Agri Technics kreeg in de nacht van 7 op 8 januari ongewenst bezoek. De camera’s registreerden hoe vier personen aankwamen in een Peugeot met Franse nummerplaat. Ze forceerden een raam en namen meer mee dan cash geld: twee van de vier vertrokken op offroad buggy’s ter waarde van 40.000 en 55.000 euro. De gealarmeerde zaakvoerder zette met een Dodge RAM de achtervolging in. Na een dolle tocht aan snelheden tot 140 km per uur langs het Bijlanderpad crashten de drie voertuigen.

Dood in de ogen

De politie kwam ter plaatse, zette een speurhond in en kon zo een van de beklaagden oppakken, die 3.960 euro bij zich had. Het gaat om D. L., een 26-jarige Fransman. “De zeer impulsieve zaakvoerder van het bedrijf had evengoed op de beklaagdenbank kunnen zitten voor opzettelijke slagen en verwondingen”, stelde de raadsman van L.

“Hij nam de taak van de politie op zich en reed de voertuigen in de gracht, waarbij hij met zijn Dodge over de kop ging. Hij is deels verantwoordelijk voor het totaalverlies van de voertuigen. Mijn cliënt heeft geluk dat hij hier nog zit, hij keek de dood in de ogen.”

Door rood licht

L. noemde in zijn verhoor twee mededaders. Dezelfde nacht werd de Peugeot met de andere twee verdachten gecontroleerd door de lokale politie, nadat ze een rood licht reden, maar toen werd de link met de diefstal niet gelegd. Er werden uiteindelijk drie personen gedagvaard. Naast L. zat nog een 39-jarige verdachte op de beklaagdenbank.

Omwille van de ernst van de feiten en het georganiseerd karakter ervan vorderde de procureur een effectieve gevangenisstraf 38 maanden. Volgens het Europees strafregister hadden ze ook eerder feiten gepleegd.

Kind van 3 maand

“Mijn cliënt zit al zes maand in voorhechtenis”, aldus de advocaat van L., die ervoor pleitte om de rest van de straf uit te spreken met uitstel. “Het was de eerste keer dat hij erbij was en het initiatief was niet van hem. Hij heeft meteen spijt betoond. De man werkte op dat moment, had een stabiele gezinsrelatie en was net vader geworden van een kindje van drie maand oud.”

De andere beklaagde vroeg de vrijspraak. “Hij was niet in België op het moment van de feiten”, klonk het. (TP)