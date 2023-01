Meer dan 700 militaire stukken in beslag op erf in Langemark-Poelkapelle: boer opnieuw terecht voor “laatste oorlogsverzameling”

22 juni 2015: landbouwer G.Q. uit Langemark-Poelkapelle verdedigt zich in de rechtbank van Ieper tegen inbreuken op de wapenwet. “Met bulldozers” had de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) duizenden oorlogswapens en projectielen van zijn erf komen ophalen. De landbouwer procedeert tot in het Hof van Beroep in Gent om zijn ‘familiecollectie’ terug te krijgen. Tevergeefs. 9 januari 2023: Q. zit opnieuw in de rechtbank van Ieper voor gelijkaardige inbreuken. Dit keer nam DOVO meer dan 700 stuks in beslag. Q. riskeert een celstraf en boete.

“Overal op het erf werden wapens teruggevonden: een grote hoop obussen, munitie en ontstekers, en vier niet-vergunde vuurwapens”, zei de openbare aanklager maandagvoormiddag in de Ieperse rechtszaal. “Tijdens die huiszoeking werd vastgesteld dat een stuk zodanig gevaarlijk was, dat het ter plaatse tot ontploffing werd gebracht. Het gaat hier allesbehalve om trench art, maar om verboden militaire wapens en munitie. Deze artefacten uit de Eerste Wereldoorlog vallen onder de wapenwetgeving en zijn illegaal. De man werd al eens veroordeeld voor identieke feiten door het Hof van Beroep in Gent in 2016. Ook deze munitie moet verbeurdverklaard worden. Zulk levensgevaarlijk materiaal mag niet teruggegeven worden aan iemand, die er geen kennis van heeft.”

Volgens de openbare aanklager kampt Q. met een psychisch en alcoholprobleem. Hij vorderde een celstraf van vier maand en een boete van 100 euro.

Q. werd bijgestaan door twee advocaten, die pleitten dat de artefacten niet als wapens mogen bestempeld worden.

Geen terrorist

“Voor u zit geen crimineel of terrorist, die in Brussel een bom zou laten ontploffen”, sprak meester Jean-Pierre Duyck tot de rechter. “Gevaarlijk is in deze zaak toch een zeer relatief begrip. Het gaat om oude verroeste en onbruikbare materialen, in een pot, in een kast… Zoals bij zijn grootvader, die ermee begon, was de verzameling van militaire artefacten een verslaving. Ook op psychisch vlak is hij er helemaal door.”

De beklaagde is vader van vier. “Drie kinderen zijn intussen het huis uit”, aldus Duyck. “Hij zorgde ervoor dat de projectielen niet konden ontploffen. Het gaat om trench art. In de streek worden beurzen georganiseerd voor zulke militaire artefacten. Mijn cliënt is al eens veroordeeld voor afval en heeft niet de properste boerderij, maar slordigheid is niet strafbaar.”

Russisch geweer

De rechter vroeg Q. hoe hij aan een Russisch geweer kwam. “Dat weet ik niet, mijn grootvader heeft die wellicht nog gevonden. Hij leerde ook welke projectielen je mocht aanraken. ‘Als je zulke obus vindt, moet je het komen zeggen aan papa’ klonk het toen”, antwoordde Q. “Elk jaar vind ik nog tusssen 20 en 30 obussen op de hoeve. Ik zet ze tegen de grote boom op het einde van de dreef voor ophaling door DOVO. De hulzen die recent in beslag werden genomen, staan al 35 jaar in de kast.

Prutsers

“Ook bij lege hulzen kunnen nog altijd restanten van gassen aanwezig zijn. Als men te maken heeft met prutsers als Q., is men nooit zeker. Er is een reden waarom deze wapens in beslag genomen zijn”, benadrukte de openbare aanklager, die ook een boete vorderde van 150 euro voor dierenverwaarlozing.

“Met zeer grote proporties”, klonk het. “Zeven honden zaten zonder drinkwater en moesten leven tussen eigen uitwerpselen, allerlei afval en dingen waaraan ze zich konden kwetsen. Er lag zelfs een kadaver van een hond. Vier honden en twee katten werden overgebracht naar een dierenasiel. Er was sprake van klitten in de vacht, wratten, vlooien en oorontstekingen. Dierenwelzijn vindt het heel moeilijk om tot hem door te dringen, hij ziet het probleem niet.”

“Die dierenverwaarlozing was een momentopname. Hij is een dierenvriend”, aldus Duyck. “Die dieren waren daar gelukkig. Hij gaf ze eten en drinken, en deed wat hij moest doen.”

“Opgeblazen zaak”

De verdediging vroeg de vrijspraak voor alle tenlasteleggingen. “Dit is een gewone man, die niet thuishoort in de gevangenis”, vertelde Duyck, die achteraf aangaf dat de zaak “opgeblazen” wordt. “Trouwens, veel acties van DOVO zijn preventief.”

“Ik leende ooit stukken uit voor tentoonstellingen in musea in de streek”, verklaarde Q., die voortaan liever anoniem blijft, na de zitting in de rechtbank. “Er kwamen zelfs scholen kijken. Bij de eerste inbeslagname in 2014 liet men deze stukken liggen. Plots zijn ze ook gevaarlijk geworden? Ik voel me geviseerd en ben gestopt met verzamelen. Ze zouden er toch weer om komen. Nu heb ik heb niks meer, maar de liefhebberij blijft.”

Het vonnis wordt uitgesproken op 13 februari. (TP)