Medewerkster federale gerechtelijke politie in Brugge riskeert jaar cel voor misbruik tankkaart en rol als geldezel

Een 46-jarige vrouw uit Kortrijk riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar celstraf voor verduistering, informaticabedrog en bedrieglijke verberging. Ze tankte maandenlang haar privéwagen vol op kosten van de politie en stelde ook haar bankrekening ter beschikking van een phishingbende. “Door een gokverslaving had ze financiële problemen.”

Als administratief bediende bij de federale gerechtelijke politie in Brugge mocht V. ook gebruik maken van de dienstwagens. Maar tussen december 2018 en augustus 2019 misbruikte de Kortrijkse de tankkaart van zo’n dienstwagen liefst achttien keer om haar privéwagen vol te taken. Goed voor een totaalbedrag van ruim 800 euro. Camerabeelden maakten ontkennen onmogelijk waarop de vrouw tot bekentenissen overging.

Maar daar bleef het niet bij. Volgens het parket stelde V. ook haar bankrekening ter beschikking van een phishingbende. In de nacht van 18 op 19 oktober 2019 kwam er 1.250 euro op haar rekening terecht. Het geld werd via phishing buitgemaakt bij een vrouw, die in totaal 2.645 euro kwijtspeelde. Via verschillende overschrijvingen verdween het geld terug van de rekening van V. Maar de phishingbende liet wel 250 euro staan. “Haar commissie als money mule”, pleitte de advocaat van het slachtoffer.

Opvallend: toen V. de verdachte transacties op haar rekening vaststelde, stapte ze zelf naar de Brugse politie om een klacht in te dienen. “De beklaagde beweert zelf slachtoffer te zijn en zou zich niet bewust zijn geweest van het misbruik van haar rekening”, stelde procureur Fauve Nowé. “Maar dat is helemaal niet geloofwaardig.”

Financiële problemen

Volgens haar advocaat kampte V. met zware financiële problemen. “Mijn cliënte werkt als sinds 2003 voor de federale gerechtelijke politie”, pleitte de advocaat van V. “Maar na haar scheiding liet haar ex haar financieel berooid achter en sukkelde ze net als hem in een gokverslaving. Ze schaamt zich diep voor het misbruik van die tankkaart, maar blijft erbij dat ze nooit bewust heeft meegewerkt aan phishing.”

V. beweert dat de bende via een frauduleuze link haar bankgegevens ontfutselde bij de verkoop van een tas via een tweedehandssite. “Nederlandse criminelen hebben zonder dat zij het wist haar bankrekening misbruikt. Er was geen bedrieglijke opzet. Hopelijk kan een opschorting volstaan”, besloot de advocaat van V.

De vrouw vergoedde de brandstof intussen en betaalde ook al 260 euro terug aan het phishingslachtoffer. Ze werd geschorst op haar werk en er wacht haar na het proces nog een tuchtprocedure. De rechtbank doet uitspraak op 21 juni. (AFr)