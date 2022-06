Medewerkster federale gerechtelijke politie in Brugge krijgt jaar cel met uitstel voor gesjoemel met tankkaart en rol als geldezel

Een 46-jarige vrouw uit Bissegem heeft voor de Brugse rechtbank een jaar celstraf met uitstel gekregen voor gesjoemel met een tankkaart en hulp aan een phishingbende.

Als administratief bediende bij de federale gerechtelijke politie in Brugge mocht C.V. ook gebruik maken van de dienstwagens. Maar tussen december 2018 en augustus 2019 misbruikte V. de tankkaart van zo’n dienstwagen liefst achttien keer om haar privéwagen vol te taken. Goed voor een totaalbedrag van ruim 800 euro. Camerabeelden maakten ontkennen onmogelijk waarop de vrouw tot bekentenissen overging.

V. stelde voorts ook haar bankrekening ter beschikking van een phishingbende. In de nacht van 18 op 19 oktober 2019 kwam er 1.250 euro op haar rekening terecht. Het geld was via phishing buitgemaakt bij een vrouw die in totaal 2.645 euro kwijtspeelde. Via verschillende overschrijvingen verdween het geld terug van de rekening van V. Maar de phishingbende liet wel 250 euro staan. “Haar commissie als money mule”, pleitte de advocaat van het slachtoffer.

Volgens haar advocaat kampte V. met zware financiële problemen door een gokverslaving. “Maar ze had nooit de bedoeling om bewust mee te werken aan phishing”, pleitte haar advocaat. “De bende ontfutselde haar bankgegevens bij de verkoop van een tas op een tweedehandssite.” Maar de rechtbank hechtte daar geen geloof aan.

C.V. werd intussen al geschorst op haar werk en er wacht haar na het proces nog een tuchtprocedure. Ze kan wel eerst nog beroep aantekenen tegen haar veroordeling. (AFr)