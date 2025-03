Medewerker voetbalclub WS Bellegem vergrijpt zich tijdens vakantie aan jongen (10): “Hij is niet meer op de club welkom”

Hij was jarenlang scheidsrechter en deed als vrijwilliger de was en de plas voor voetbalclub WS Bellegem toen een 71-jarige man zich op 31 juli 2024 in de kleedkamers aan een 10-jarige jongen vergreep. Het betekende het einde van zijn loopbaan bij de voetbalclub. Nu riskeert hij voor de rechtbank een effectieve celstraf van twee jaar. “Hij moet uit de samenleving en Bellegem weg”, stelde advocaat Thomas Vandemeulebroucke kordaat.

De zeventiger was meer dan dertig jaar scheidsrechter, maar hing het fluitje vorige zomer aan de haak. Bij WS Bellegem bleef hij echter wel poetsen en de was en de plas doen. Handig, want hij woonde niet zo veraf van het voetbalplein. Het was op 31 juli 2024 ook daar dat hij een 10-jarig jongetje, dat op het voetbal- of speelplein aan het spelen was, ontmoette. “De jongen was/is erg gefascineerd door voetbal”, aldus Thomas Vandemeulebroucke, advocaat van de vader van het slachtoffertje. “Hij woonde nog maar enkele maanden in Bellegem en dacht dat de man de nieuwe truitjes van de eerste ploeg zou laten zien. Daarom ging hij met hem mee naar de kleedkamers. Daar plooiden ze truitjes.” “Maar hij gaf de jongen ook een knuffel, stak zijn hand in zijn broek en kneep vijf keer in zijn geslachtsdeel”, aldus de openbare aanklager. “Nadien zette hij zijn vingers tegen zijn lippen, een teken dat hij moest zwijgen.” Lang bleef het voorval echter niet geheim want de jongen vertelde alles aan zijn ouders.

Toen de politie bij de medewerker van WS Bellegem aan de deur stond, sloeg hij meteen zijn handen voor het hoofd. Hij verbleef enkele dagen in de cel, kreeg daarna een enkelband en moest zich na zijn vrijlating aan enkele voorwaarden houden. Zo mocht hij geen contact meer hebben met het slachtoffer. “Maar hij woont daar nog altijd in de buurt van zijn slachtoffer”, aldus Vandemeulebroucke. “Hij doet alsof er niets gebeurd is, beseft niet wat de impact van zijn daden is en volgens het justitieverslag is er niets mee aan te vangen en weigert hij elke begeleiding. Dan moet hij uit de samenleving, en uit Bellegem weg.”

Einde samenwerking

De zeventiger bekende voor de rechter de aantasting van de seksuele integriteit van het jongetje. “Hij schaamt zich. Bovendien is het een man van weinig woorden, wat hem niet zo sympathiek maakt”, aldus advocaat Pieter Vandermeersch. “Het kostte hem zijn huwelijk en zijn volledige sociaal leven, dat rond voetbal was opgebouwd.” Hij vroeg de rechter een volledig voorwaardelijke celstraf uit te spreken.

Bij voetbalclub WS Bellegem zette het bestuur na het voorval meteen de samenwerking met de medewerker stop. “Hij was jarenlang een gewaardeerd medewerker, maar zoiets kan niet”, reageert een bestuurslid. “De feiten gebeurden niet tijdens de reguliere werking van de club, maar in de vakantieperiode. Maar ze vonden wel op de club plaats en dan is de beslissing onverbiddelijk. Hoe pijnlijk het ook is. Hij is niet meer welkom op de club. In Bellegem heerst veel onbegrip over hoe zoiets is kunnen gebeuren.” Op 1 april volgt een uitspraak van de rechtbank. (LSi)