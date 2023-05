Medewerker Oostkampse sportdienst riskeert twee jaar voorwaardelijke celstraf voor duizenden kinderpornografische foto’s en filmpjes

Een medewerker van de Oostkampse sportdienst riskeert voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf voor bezit van duizenden kinderpornografische foto’s en filmpjes. Bovendien fantaseerde de veertiger in chatgesprekken ook over seks met minderjarigen. De man zou met autisme kampen. “Het ging eerder om verzamelzucht dan een seksueel probleem”, klonk het bij de verdediging. De man is momenteel geschorst.

Het gerecht kreeg de beklaagde in het vizier in het kader van een onderzoek van het Gentse parket naar kinderpornografie. Op 21 maart vorig jaar ging de politie de veertiger om 16 uur opzoeken op zijn werk bij de gemeentelijke sportdienst in Oostkamp. “Hij kreeg een uur de tijd om zich naar het politiekantoor te begeven”, verduidelijkte de procureur. “Toen hij zich daar om 17 uur aanmeldde bleek dat hij in tussentijd bezwarend materiaal op zijn gsm had gewist.”

Huiszoeking

Er volgde een huiszoeking bij de Oostkampenaar en daar werden duizenden kinderpornografische foto’s en video’s aangetroffen op zijn computer. De man voerde tussen oktober 2017 en maart 2022 ook chatgesprekken met een negentigtal mannen, onder wie notoire pedofielen, waarin hij in heel expliciete bewoordingen fantaseerde over seks met minderjarigen. Verder onderzoek wees uit dat de man via Google ook vaak de zoektermen “tieners” en “jong” intikte.

Naast twee jaar voorwaardelijke celstraf vroeg de procureur ook een verbod om nog te werken met minderjarigen. In zijn functie helpt de man immers mee met de organisatie van jeugdsportkampen. Bovendien is hij als vrijwilliger actief in het jeugdvoetbal en het verenigingsleven. Toen de feiten aan het licht kwamen werd de man door het gemeentebestuur geschorst.

Autismespectrumstoornis

De beklaagde gaf op zijn proces alles toe. “Dat deed hij trouwens van meet af aan”, pleitte advocaat Joris Van Cauter. “Een autismespectrumstoornis ligt aan de basis van de feiten. Op het internet vond hij het contact en de aandacht die hij in de buitenwereld niet vond. Nu hij weet dat hij autisme heeft begrijpt hij ook waarom hij nooit langdurige relaties had. Bovendien hadden die vele foto’s en filmpjes eerder te maken met verzamelzucht dan met een echt seksueel probleem.”

Op de werkcomputer van de man werd geen bezwarend materiaal aangetroffen. “Alles gebeurde in de privésfeer”, benadrukte Van Cauter. In 2010 kreeg de Oostkampenaar al eens voorwaarden opgelegd voor feiten van exhibitionisme. “Net als bij de huidige tenlasteleggingen wou hij ook toen vooral gezien en erkend worden. Mijn cliënt was op zijn werk en in het verenigingsleven graag gezien. Maar toen de coronacrisis toesloeg viel het sociaal contact weg en zocht hij zijn toevlucht tot het internet, wat de feiten in een stroomversnelling bracht.”

Autonome probatiestraf

Van Cauter vroeg om zijn cliënt een autonome probatiestraf op te leggen. Dat wil zeggen dat hij probatievoorwaarden krijgt opgelegd, zonder dat daar een celstraf tegenover staat. Dit komt ook niet op het uittreksel van het strafregister. “Hij volgt momenteel therapie en wil die verderzetten. Er wacht hem sowieso nog een tuchtsanctie bij de gemeente. Garandeer hem alsjeblieft nog een toekomst”, besloot Van Cauter.

De beklaagde kreeg op het einde ook zelf het woord. “Het spijt mij honderd procent”, klonk het. “Ik krijg nu professionele hulp. Het zal niet meer gebeuren.” De uitspraak volgt op 15 juni. (AFr)