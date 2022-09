Medewerker Knokse kringloopwinkel steelt juwelen tijdens job en verbergt buit in sokken

Een 46-jarige Bruggeling riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf omdat hij juwelen stal tijdens een klus voor de kringloopwinkel in Knokke-Heist.

Op 10 februari kwam Carlo V. samen met zijn collega van de plaatselijke kringloopwinkel meubels ophalen in de woning van een vrouw in Knokke-Heist. De vrouw stelde achteraf vast dat er juwelen verdwenen waren. Haar dochter trok meteen naar de kringloopwinkel om de gestolen juwelen terug te eisen. Na enig aandringen gaf V. de drie ringen en twee paar oorringen terug. Een deel van de buit had hij in zijn sokken verborgen.

Uit nieuwsgierigheid

Aan de politie verklaarde de Bruggeling dat hij “uit nieuwsgierigheid” een lade had opengetrokken en een juwelendoosje zag staan. Waarom hij dit meenam kon hij niet verklaren. “De beklaagde werd al talloze keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten”, stelde procureur Nadia Djilali.

Volgens zijn advocate verbleef V. door eerdere veroordelingen heel lang in de gevangenis maar vervielen zijn voorwaarden na zijn vrijlating veel te snel. “Dat bleek een veel te abrupte overgang na die lange opsluiting”, pleitte advocate Kyana Carpels.

Voorwaardelijke straf?

“Door de feiten verloor hij zijn werk en raakte hij een tijdje dakloos. Uiteindelijk liet hij zich in juni opnemen om aan zijn problemen te werken.”

De procureur vroeg aanvankelijk een jaar effectieve celstraf, maar toen ze kennis nam van de inspanningen die V. al leverde paste ze haar vordering aan naar een voorwaardelijke celstraf. De rechtbank doet uitspraak op 20 oktober. (AFr)