Mededader schietpartij in Brugse ‘taxioorlog’ nu ook schuldig aan drugsbezit in gevangenis: vier maanden cel

Een 35-jarige Bruggeling heeft van de rechter vier maanden effectieve celstraf gekregen voor drugsbezit in de gevangenis. Sisak S. kreeg vier jaar cel voor zijn aandeel in een poging tot moord op een taxichauffeur in Brugge.

Na een schermutseling aan het Brugse station reden in de nacht van 14 op 15 september 2018 drie wagens een taxibusje klem in de Vlamingstraat. Getuigen zagen hoe een man uit een van de wagens stapte en met een getrokken pistool op de taxichauffeur afstapte. Terwijl die laatste achteruitrijdend probeerde te ontkomen, ging het wapen af. Een kogel boorde zich door het taxiraampje en in het kaakbeen van de chauffeur.

Het incident was het gevolg van een aanslepend conflict onder taxichauffeurs aan het Brugse station. Schutter Karen S. kreeg tien jaar cel voor poging tot moord. Zijn broer Sisak kwam weg met vier jaar cel voor zijn betrokkenheid.

Drugs tussen lakens

Op 14 juni 2024 troffen de cipiers tijdens een celcontrole evenwel 1,6 gram cannabis aan tussen zijn lakens. “Gevonden tijdens de wandeling”, beweerde hij.

Advocaat Mathieu Langerock legde uit dat de dertiger sinds 5 december vrij is onder elektronisch toezicht. “Hij nam eenmalig drugs in de gevangenis en kreeg hiervoor een tuchtsanctie”, pleitte hij. “Het was inderdaad de eerste keer dat ik met drugs in aanraking kwam”, knikte S. De Brugse rechtbank veroordeelde hem uiteindelijk tot vier maanden effectieve celstraf. (AFr)