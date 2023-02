Mededader ‘bloedwraakmoord’ krijgt opnieuw acht jaar cel voor gijzeling cipier omdat hij verkeerd beroep aantekende

Faton Sadiku, de 31-jarige Kosovaar die in februari vorig jaar een jonge cipier gijzelde in de gevangenis van Brugge, heeft ook in beroep acht jaar effectieve celstraf gekregen. Hij tekende verkeerd beroep aan.

Op 24 februari 2021 zette Faton Sadiku tijdens een toiletbezoek een zelfgemaakt steekwapen op de keel van cipier Morgane V. De Kosovaar zit 22 jaar in de gevangenis voor zijn aandeel in de zogenaamde bloedwraakmoord. Hij hield de 24-jarige vrouw ruim drie uur lang vast en eiste de vrijlating van zijn broer en vader, die in andere gevangenissen vastzitten voor hun aandeel in de moord. Voor zichzelf vroeg hij een helikopter om uit de gevangenis te ontsnappen, maar uiteindelijk gaf hij zich over.

Grievenformulier

In Brugge kreeg Sadiku uiteindelijk acht jaar effectief. Hij ging in beroep, maar vergat zijn grievenformulier in te vullen. Dat formulier, waarop wordt geargumenteerd waarom er beroep wordt aangetekend, is verplicht. Omdat hij, noch zijn advocaat dat hadden ingediend, is het beroep nu ongeldig verklaard en blijft de acht jaar cel. (OSM)