Marktkramer die dodelijk ongeval veroorzaakte in Eernegem, voert toneelstukje op in rechtbank

Een 61-jarige marktkramer zorgde woensdag voor een ongelofelijke vertoning in de Brugse politierechtbank. De man moest er zich verantwoorden voor een dodelijk ongeval in Eernegem waarbij een 82-jarige man om het leven kwam. Het marktkraam was los geschoten en het slachtoffer maakte geen schijn van kans. De marktkramer loog en vroeg andere mensen een valse verklaring om zijn verzinsels te kunnen staven. “Hoe durft u?”, sneerde de politierechter hem toe.

“Zoiets maakte ik nog nooit mee. Dit is grof, not done. Ik zou beschaamd zijn in uw plaats.” Procureur Veerle Goeminne had woensdagmorgen geen woorden genoeg om haar mening over E.W., een 61-jarige marktkramer uit Eernegem, te formuleren. De zestiger moest zich in de politierechtbank verantwoorden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Maar hij voerde een hallucinante show op en schoffeerde daarmee in één klap de rechter, het parket en de nabestaanden van het slachtoffer. Bovendien probeerde hij tegelijkertijd ook nog eens zijn eigen verzekeringsmaatschappij op te lichten. Het ging er bij momenten dan ook luid aan toe in de rechtbank.

Kraam kwam los

Het ongeval gebeurde op 21 februari in de Stationsstraat in het centrum van Eernegem (Ichtegem). Een 82-jarige man reed daar toen kort na de middag in zijn mindervalidenscooter. Net op hetzelfde moment kwam de marktkramer met zijn vrachtwagen en marktkraam terug naar huis. Maar op de verkeersdrempel kwam het kraam los. Dat reed een eind verder en reed uiteindelijk het slachtoffer aan. De man raakte geplet tussen het kraam en de gevel van een bakkerij. Hij maakte geen schijn van kans.

Zoiets maakte ik nog nooit mee. Dit is grof, not done. Ik zou beschaamd zijn in uw plaats – Procureur Veerle Goeminne

Een verkeersdeskundige stelde vast dat de bol van de aanhangwagen was losgekomen en dat die daardoor los schoot. Normaal zou een breekkabel er dan voor moeten zorgen dat de handrem aangetrokken wordt en het gevaarte dus tot stilstand kwam. Maar zo’n breekkabel werd nergens gevonden en dus ging het parket er van uit dat het marktkraam niet in orde was. De marktkramer werd gedagvaard, maar hij kwam eind november op de zitting toe met… de breekkabel. “Iemand heeft die na het ongeval gevonden en bij de bakker binnen gebracht. Op die manier kwam die tot bij mij”, luidde zijn uitleg.

Het slachtoffer Willy Vanhoutte. © TL

De breekkabel is een cruciaal element in het dossier en daarom werd de zaak uitgesteld om dat verder te onderzoeken. Woensdagmorgen bleek echter dat de marktkramer had gelogen. En dat was bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat geschoten. “Hoe durft u? Denkt u dat wij nog in Sinterklaas geloven?”, vroeg de rechter hem hard. De procureur vroeg het woord en liet geen spaander heel van de marktkramer en zijn verhaal.

“Geen greintje respect”

De verontwaardiging ging door de hele zaal toen ze haar uitleg deed. “Het is zelfs nog erger dan we dachten”, begon ze. En ze richtte zich tot de marktkramer. “Doe maar even uw mondmasker naar beneden. Want ik wil uw mimiek zien als u dit hoort. Wij hebben de bakkerin laten verhoren over uw verhaal. Zij weet helemaal niets van een kabel die bij haar werd binnen gebracht. Ze wist ons wel te vertellen dat u de dag na de vorige zitting bij haar bent binnen gekomen. U vertelde dat de schade aan de bakkerij mooi hersteld was en dat dat dankzij uw verzekeringsmaatschappij was geweest. En daarna vroeg u of ze op papier wou zetten dat ze die kabel wél had gekregen. U vroeg haar zelf om een valse verklaring af te leggen. Ik zit hier al een tijdje, maar dat maakte ik nog nooit mee. U toont geen greintje respect, tegenover niemand.” De procureur vorderde woedend een effectieve gevangenisstraf en een rijverbod van enkele jaren.

Het is echt mijn fout niet. Ik heb dat niet gewild, echt niet. Maar ik heb gelogen en dat had ik niet mogen doen – marktkramer E.W.

Marktkramer E.W. aanhoorde het verhaal en kon niet anders dan zijn bedrog toegeven. “Die kabel was inderdaad nog voor het ongeval afgebroken. Die lag in mijn bestelwagen en ik was van plan om het te laten herstellen. Ik was in paniek en heb gelogen”, zei hij. “Ik bied m’n excuses aan. Maar het is echt mijn fout niet. Ik heb dat niet gewild, echt niet. Maar ik heb gelogen en dat had ik niet mogen doen. Ik wist niet meer wat ik moest zeggen, maar ik wist dat ik in fout was.” Zijn advocaat probeerde de meubelen nog te redden en vroeg om een werkstraf. “Een rijverbod zou betekenen dat die mensen hun broodwinning kwijt zijn. En daar is niemand mee gebaat”, klonk het.

Arrogant

Ook de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer aanhoorden het hele verhaal met groeiende verbazing. “Iedereen kan een ongeval veroorzaken. Maar de manier waarop u hiermee omging, is gewoon schandalig. U heeft papa uit ons leven gerukt en mama aan haar lot overgelaten. Zij moest na de begrafenis naar een rusthuis. Maar u heeft geen greintje respect getoond en dat maakt het voor ons alleen maar moeilijker. We waren met een open geest naar de rechtbank gekomen, maar u heeft meteen getoond hoe arrogant u bent.” De beschuldigde probeerde zich na de zitting nog te excuseren bij de familie van zijn slachtoffer, maar die stuurden hem snel wandelen.

De politierechter zal zich op 15 december over de zaak uitspreken.