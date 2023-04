‘Marktkramer’ die coke verkocht in Veurne krijgt straf met uitstel

Een 32-jarige man uit Gent is in beroep veroordeeld tot twee jaar met uitstel voor de verkoop van cocaïne, onder meer op de markt van Veurne. “Ze hadden er een marktkramer bij!”

De van Tunesische afkomst B. T. dealde een hele poos cocaïne vanuit zijn woning in Veurne, maar hij dealde ook aan klanten op de markt van Veurne. “Ze hadden er een marktkramer bij”, sneerde de procureur-generaal. De man heeft in het verleden al eens een opschorting van straf gekregen. “Dat was een gele kaart en een tweede gele kaar is rood!”, was hij duidelijk.

De man kreeg 38 maanden effectief, maar toch was de procureur-generaal in beroep akkoord met een straf met uitstel onder voorwaarden. De man is inmiddels verhuisd naar Gent, woont bij zijn broer en werkt in de keuken van een Gents hotel. “De situatie is dus genormaliseerd en ik kan via negatieve urinetesten bewijzen dat hij inmiddels drugsvrij is”, aldus zijn advocaat. Het hof ging mee in zijn verhaal en veroordeelde hem tot twee jaar cel, volledig met uitstel zonder voorwaarden. (OSM)