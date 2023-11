Marktkraamster uit Houthulst riskeert fikse boete voor zwartwerk: “Verzegeling en aanmaningen haalden niets uit”

Een 50-jarige marktkraamster uit Houthulst riskeert voor de Brugse rechtbank een geldboete van 19.200 euro voor zwartwerk. Volgens het gerecht geeft L.D. al sinds 2020 amper prestaties aan. “Zelfs de verzegeling van haar kraam haalde niets uit.”

De sociale inspectie had de beklaagde al een hele tijd in de gaten toen ze op zaterdag 19 november vorig jaar tot controle overging in haar kraam met zuivelproducten op de markt in Brugge. Volgens arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx waren er vier mensen aan de slag die niet waren aangegeven bij de RSZ. “De beklaagde gaf al sinds 2020 bijna nooit prestaties aan”, stelde ze. “We gaven haar de kans om de situatie te regulariseren, maar daar kwam geen reactie op.”

Kraam verzegeld

Omdat herhaaldelijke aanmaningen niets uithaalden liet het arbeidsauditoraat het marktkraam uiteindelijk verzegelen. “Toen kwam de beklaagde wél opdagen voor haar verhoor”, ging Heyndrickx verder. “Ze beloofde dat ze de situatie in orde ging brengen waarna het kraam ontzegeld werd. Maar helaas kwam van haar belofte niets in huis. We boden haar als laatste kans nog een minnelijke schikking aan, maar opnieuw kwam er geen reactie. Uiteindelijk zat er niets anders op dan haar te dagvaarden.”

Negen eerdere veroordelingen

L.D. kwam vrijdag evenwel niet opdagen voor haar proces. Dat hoeft niet te verbazen wat de vrouw werd in het verleden al negen keer veroordeeld door de politierechtbank en telkens stuurde zijn haar kat. “Hier is een duidelijk signaal nodig”, aldus Heyndrickx, die een geldboete vroeg van 19.200 euro boete. De rechtbank doet uitspraak op 8 december. (AFr)