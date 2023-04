Marie en Chelsy zijn slachtoffer van wraakporno: “Je verwacht niet dat je plots op een pornosite zal staan”

“Als je binnen een relatie pikante foto’s naar elkaar stuurt, ga je nooit verwachten dat die op een dag op een pornosite zullen staan. Ik schaamde mij enorm.” Aan het woord is een West-Vlaams slachtoffer in een dossier over wraakporno waar de rechtbank vrijdag over oordeelt. Al minstens 7.000 West-Vlamingen werden slachtoffer van het fenomeen.

Het hof van beroep in Gent oordeelt vrijdag over Nick T., een 46-jarige man uit Oostende. De man staat terecht omdat hij naaktfoto’s van zijn ex-vriendinnen online zette op een pornografische website. “Typisch feiten waarvan daders denken dat hun slachtoffers niet de moed zullen hebben om klacht neer te leggen. Omdat het niet leuk is om te doen, omdat ze zich schamen”, liet de openbaar aanklager zich ontvallen op de behandelende zitting eerder.

Voor haar, op de bank waar de burgerlijke partijen plaatsnemen, zaten twee van de drie slachtoffers stilletjes te knikken terwijl de aanklager haar uiteenzetting hield. De twee jongedames hadden de voorbije jaren Nick T. leren kennen als een vlotte, sympathieke kerel. Gespierd, goed gekleed, tatoeages: het type bad boy maar tegelijkertijd ook de zorgzame vader van een dochtertje. De twee vielen als een blok voor hem en startten een relatie.

Misbruik

Al vrij snel begon Nick T. te hengelen naar naaktbeelden. Zowel Chelsy* als Marie* gingen overstag en stuurden ofwel pikante foto’s van zichzelf of lieten zich door T. fotograferen in seksuele poses. In volle vertrouwen, met de bedoeling dat de beelden for his eyes only waren. Volgens de aanklager maakte Nick T. daar schromelijk misbruik van, zodra de relaties strandden. “Hij wilde die meisjes blootstellen aan publieke verachting, het was duidelijk de bedoeling om hen te vernederen. Na de relatie met Marie* bleef hij haar lastigvallen, tot het moment dat ze klacht indiende wegens stalking”, pleitte de advocate van een van de slachtoffers.

De Brugse rechtbank veroordeelde Nick T. eerder tot twee jaar celstraf, waarvan een jaar met uitstel, maar de man ging in beroep. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. “Uit sms’jes blijkt duidelijk dat ze wisten welke foto’s er online gingen gezet worden. Nu zeggen ze plots alle drie samen dat er geen toestemming was. Bewijs als man maar eens het omgekeerde, zoveel jaar na de feiten, met drie burgerlijke partijen die hetzelfde zeggen.”

Dat Nick T. de beelden op een pornosite plaatste, ontkende de advocaat niet. “Maar alleen op zijn eigen account. Helaas werd zijn wachtwoord gehackt. De hacker heeft vervolgens alle beelden verspreid. Mijn cliënt heeft zijn account ondertussen verwijderd, maar de beelden leiden een eigen leven”, klonk het. “Ik had geen plaats meer op mijn gsm en ik dacht dat ze daar veilig zouden staan”, voerde ook Nick T. zelf aan. “Veilig? Op een pornosite?”, fronste de voorzitter van de rechtbank de wenkbrauwen.

Veel schaamte

De slachtoffers vragen samen 16.000 euro schadevergoeding. Al is het hen niet om het geld te doen, benadrukken ze. Voor Marie* is het vooral belangrijk dat de dader inziet dat hij verkeerd zat en welke impact de feiten op een slachtoffer hebben. “Ik wil dit kunnen afsluiten want ik begrijp nog altijd niet waarom hij het gedaan heeft”, getuigde ze in de rechtbank. “Ik heb hem nooit iets misdaan. Toen ik vernam dat die beelden van mij circuleerden, schaamde ik mij enorm. Ik durfde niemand in vertrouwen nemen. Als je binnen een relatie foto’s verstuurt, kan je toch nooit verwachten dat die op een dag zullen opduiken op een pornosite?”

Vaak ex-partners

Zoals Marie* en Chelsy* zijn er helaas veel slachtoffers. Dat blijkt uit een enquête van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Uit de bevraging blijkt dat één procent van alle Belgen tussen 18 en 64 jaar oud er al mee te maken kreeg. Dat lijkt niet veel, maar het gaat in totaal toch om meer dan 7.000 West-Vlamingen. Slechts een op de zes slachtoffers stapt naar de politie. De voornaamste reden om dat niet te doen is schaamte.

Chelsy en Marie zijn fictieve namen. Hun identiteiten zijn bekend bij de redactie.