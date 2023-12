Marc (59) zit al twee jaar in Marokkaanse gevangenis en is opnieuw veroordeeld tot vijf jaar cel: familie schreeuwt zijn onschuld uit

Sinds 6 december 2021 – precies twee jaar – zit Bruggeling Marc Moerman in een gevangenis in de Marokkaanse stad Meknès. Hij vloog in de cel toen hij probeerde zijn zoontje terug te halen naar België. Na vier rechtszaken werd hij enkele dagen geleden tot vijf jaar cel veroordeeld wegens seksueel misbruik. Volgens zijn familie zit Marc Moerman onschuldig in de gevangenis en werd hij in de val gelokt door zijn ex-vrouw, die hun vierjarig kind naar dat Afrikaanse land ontvoerd had. Marc Moerman hoopt nu op een transfer naar een Belgische gevangenis.

Bruggeling Marc Moerman (59) is een doctor in de chemie met een erg succesvolle internationale carrière bij een Chinees bedrijf. Hij huwde in 2004 met een Marokkaanse vrouw, het echtpaar kreeg een zoontje, dat in Barcelona het levenslicht zag. Maar in 2020 vroeg zijn vrouw de echtscheiding aan en ontspon er zich een strijd om het hoederecht.

Misbruik

Deze Marokkaanse vrouw beschuldigde haar man van kindermisbruik en trok met haar kind naar het AZ Sint-Jan. Een arts onderzocht het jongetje, dat toen amper twee jaar was, en concludeerde dat er niks aan de hand was.

Ook de Brugse rechtbank oordeelde dat er helemaal geen sprake was van misbruik, want ze kende een gedeeld hoederecht toe. Toen begonnen gemene spelletjes, wel dertig keer trok Marc Moerman naar het Politiehuis in de Coiseaukaai om klacht in te dienen wegens de schending van het hoederecht.

Radeloos

In februari 2021 trok de vrouw met Marcs zoontje en haar twee andere kinderen uit een eerder huwelijk naar Marokko. De dienst Burgerzaken reikte zomaar een paspoort uit voor het kind, zonder de toestemming van de vader. Maandenlang hoorde Marc Moerman niks van zijn kind en zijn ex.

Wanhopig besloot hij eind november 2021 om zelf, in het gezelschap van een advocaat, naar het Afrikaanse land te gaan. Hij slaagde erin na een week zijn ex te lokaliseren in de stad Meknès en kwam naar eigen zeggen tot een akkoord, een compromis. De volgende dag kreeg hij zijn zoontje niet te zien, maar stonden drie politiemannen hem op te wachten en sloegen hem in de boeien. Sinds 6 december 2021 zit hij in een Marokkaanse cel.

Nieuw proces

De familie van zijn ex had Marc Moerman opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. “Valselijk! Nochtans stond zijn ex internationaal geseind wegens ontvoering en kreeg mijn broer het hoederecht. Maar ons gerecht werkt zo traag en blijkbaar gold dit internationaal opsporingsbericht enkel binnen de Schengen-zone. Bovendien plunderde Marcs ex zijn bankrekening. Mijn broer werd in de val gelokt. Hij is geen pedofiel”, zei Marcs zus in een eerder gesprek met onze krant.

Eerst veroordeelde een Marokkaanse rechter Marc Moerman tot drie jaar cel wegens de vermeende verkrachting van zijn zoontje en zijn stiefkinderen. De Bruggeling betwistte deze uitspraak, maar kreeg in beroep acht jaar gevangenisstraf. In september 2023 was er opnieuw hoop voor de Bruggeling: het Marokkaanse Hof van Cassatie verbrak het arrest, omdat die strafverhoging niet behoorlijk werd gemotiveerd. Bijgevolg kreeg Moerman een nieuw proces.

Transfer

Enkele dagen geleden gaf een Marokkaanse rechter de Bruggeling in een nieuw proces opnieuw vijf jaar gevangenisstraf. Het openbaar ministerie had twintig jaar cel geëist, maar de verkrachting van een stiefdochter werd niet weerhouden. Volgens de familie zijn er in dit dossier tal van fouten gemaakt. Zo zou een beëdigd vertaler de cynische vraag van Marc Moerman ‘je suis un pédophil, alors?’ foutief als de bevestiging van een bekentenis vertaald hebben.

Eerstdaags wil Marc Moerman zijn transfer naar een Belgische gevangenis aanvragen, in de hoop dat hij de rest van zijn straf in ons land kan uitzitten.