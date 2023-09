Mannen riskeren celstraffen voor verboden boksijzer en ijzeren staaf

Twee mannen moesten zich in de strafrechtbank van Veurne verantwoorden voor het bezit van verboden wapens, in twee afzonderlijke dossiers. De ene werd betrapt met een lange ijzeren staaf in de wagen, de andere met een boksijzer. Beiden lieten evenwel verstek gaan.

De eerste die zich moest verantwoorden is de 34-jarige Fransman M.B. “Hij werd op 21 februari van dit jaar door een politiepatrouille in De Panne aan de kant gezet omwille van een defect achterlicht”, sprak de procureur.

“Tijdens het achternarijden merkte de politie al op dat er iets verdachts was aangezien de passagier heel kort zijn portier opende en weer dicht deed. Daarom werd de wagen ook doorzocht. In de middenconsole tussen beide zetels werd een lange ijzeren staaf van 90 centimeter lang gevonden, binnen handbereik. Er kon geen zinnige uitleg voor gegeven worden en daarom gaat het om een verboden wapen. In zijn schoudertas werd ook nog eens een valmes met slot gevonden. Ik vraag voor hem zes maanden cel en 1.200 euro boete.”

Boksijzer met lemmet

In een tweede zaak liet ook de 36-jarige C.P. uit Veurne verstek gaan. Hij verbleef toen bij een vriend in Koksijde waar er een huiszoeking plaatsvond in een ander dossier. “Bij die huiszoeking troffen de speurders in een vitrinekast een boksijzer aan”, pleitte de procureur.

“Een speciaal model want binnenin zat nog eens een snijdend lemmet. Absoluut een verboden wapen en geen stuk van een verzameling zoals C.P. beweerde. Hij beweert ook dat hij het niet zou gebruiken, of enkel als verdediging, en niet wist dat het een verboden wapen was. Ik vraag voor hem 1.200 euro boete.”

De rechter doet op 15 september uitspraak. (JH)