Mannen moet elkaar 250 euro betalen na zwaar gevecht in cafetaria van Dunepark in Oostduinkerke

Een 41-jarige man uit Luik en de ex-uitbater van cafetaria Pacific op camping Dunepark in Oostduinkerke moeten elkaar 250 euro schadevergoeding betalen voor een fiks gevecht. De ene bedreigde de ander met een botermesje, en de andere sloeg met een barkruk. Beiden werden veroordeeld voor wederzijdse slagen.

De feiten dateren van 27 augustus vorig jaar en daarbij stonden zowel klant S.G. uit Luik als J.S. uit Duinkerke terecht. Die laatste werkte in de keuken van cafetaria Pacific op camping Dunepark, dat uitgebaat werd door hem en zijn zus. Sinds een jaar is het cafetaria dicht, volgens J.S. door verregaand vandalisme. “Die dag kregen beide mannen het met elkaar aan de stok en rolden vechtend over de grond”, sprak de procureur. “Bij dat tumult greep S.G. naar een botermesje en bedreigde er J.S. mee, die reageerde door een barkruk verschillende malen hard op het lichaam van de klant te slaan. Dat was buiten alle proportie.”

Uiteindelijk rolden beide mannen vechten met elkaar over de grond, terwijl andere klanten en zelfs kinderen getuige waren. Beiden vroegen de vrijspraak en gaven elkaar de schuld maar de rechter veroordeelde hen uiteindelijk voor wederzijdse slagen en verwondingen. Ze moeten elkaar nu 250 euro schadevergoeding betalen. Beide mannen hadden veel meer geëist. (JH)