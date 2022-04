Man vrijgesproken van witwassen phishing-geld

Een 29-jarige man uit Zonnebeke is in beroep vrijgesproken voor witwaspraktijken.

Op 2 februari 2020 kwam er 3.750 euro op de rekening van P.Y. terecht. Het geld werd meteen weer afgehaald en uitgegeven in en rond het station Antwerpen-Centraal. Een paar dagen later stapte P.Y. zelf naar de politie om klacht in te dienen tegen een minderjarige aan wie hij zijn bankkaart en code ter beschikking had gesteld.

Onderzoek wees uit dat het bedrag afkomstig was van een vrouw die werd opgelicht door een phishingbende. Die had de buit vervolgens witgewassen via de rekening van P.Y. Volgens het parket liet de man zich inschakelen als zogenaamde geldezel, maar P.Y. betwistte dit.

Kansspel

De man zou via Facebook gecontacteerd zijn door een minderjarige jongen, die beweerde dat hij geld had gewonnen met een online kansspel.

“Om het geld te cashen had hij de rekening nodig van mijn cliënt. En hiervoor zou mijn cliënt betaald worden.” Dat bevestigde P.Y. “Ik wist totaal niet dat dat geld afkomstig was van phishing.” De rechter in Brugge hechtte hier geen geloof aan en veroordeelde hem tot tien maanden cel met uitstel. Maar hij ging met succes in beroep en werd vrijgesproken. (OSM)