Man vraagt vrijspraak voor laster aan burgemeester

Een 43-jarige man uit Meulebeke vraagt in beroep opnieuw de vrijspraak voor laster aan het adres van de burgemeester en het gemeentebestuur. “Het was zeker niet de bedoeling de burgemeester en het gemeentebestuur in een slecht daglicht te plaatsen.”

Frederik D. uitte in 2018 zijn frustraties door papieren met kritische uitspraken op te hangen aan het raam van zijn woning. Het ging om persartikels voorzien van niet mis te verstaan commentaar en uitspraken waarin hij de burgemeester en het gemeentebestuur beschuldigde van oplichting. Aanleiding was een jarenlang dispuut over het zware verkeer in zijn straat. Meermaals beschadigden vrachtwagens de gevel van zijn woning. Tussen 2014 en 2017 werd zijn uitrit geblokkeerd door een marktkraam tijdens de wekelijkse markt.

“Terwijl het kraam amper drie meter opschuiven een eenvoudige oplossing was”, pleitte zijn advocate. Voorts waren er een hoog aanslagbiljet voor onroerende voorheffing en pogingen om eigendommen onbewoonbaar te laten verklaren. “Uit pure onmacht hing hij de krantenartikelen met eigen commentaar en voor zijn raam.” De rechter in Kortrijk oordeelde dat het om vrije meningsuiting ging en sprak hem vrij.

Burgemeester Dirk Verwilst en het gemeentebestuur Meulebeke gingen in beroep. Zij vinden dat de artikelen die aan het raam op de Markt werden gehangen een drukkingsmiddel. “De burgemeester en het bestuur werden aan een publieke schandpaal genageld.” Burgemeester Verwilst, een tweede geviseerde persoon en het gemeentebestuur vragen elk 2.500 euro schadevergoeding. Het openbaar ministerie is van mening dat het om persmisdrijven gaat en de zaak verjaard is. Indien niet, is het akkoord met een opschorting.

“Ik begrijp zijn problemen, maar het was niet de juiste manier om ze op te lossen”, aldus de procureur-generaal. “Het was zeker niet de bedoeling de burgemeester en het gemeentebestuur in een slecht daglicht te plaatsen”, gaf D. het hof aan het einde van de zitting nog mee. Uitspraak op 20 april. (OSM)