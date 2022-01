Man vraagt opschorting voor seks- en drugsfeest in appartement Zulte-Waregem

Een 56-jarige man uit Waregem vraagt in beroep opschorting van straf voor de organisatie van een seks- en drugsfeestje in een appartement van voetbalclub SV Zulte-Waregem. Het feestje tijdens de tijdens de eerste lockdown liep zelfs bijna verkeerd af.

Op 3 april 2020 kwamen de hulpdiensten massaal toe in een appartement in de Stormestraat. Een appartement dat eigendom is van Zulte-Waregem, maar toen door niemand werd bewoond. Een van de aanwezigen op het feestje bleek naakt en onder invloed van vloeibare xtc. Toen hij door het lint was gegaan, was hij kwalijk op een tafeltje terecht gekomen. Volgens de hulpdiensten was de man constant aan het huppelen, maar gleed hij voortdurend uit in zijn eigen bloed.

Dat seksfeestje was georganiseerd door een 56-jarige man die meteen ook onder meer vloeibare XTC, viagra en Christal Med had besteld. In eerste aanleg kreeg hij drie maanden cel met uitstel en een boete van 8.000 euro. In beroep vraagt hij opschorting van straf om zijn blanco strafblad te kunnen behouden.

“Kon slecht aflopen”

“Vrij snel nadien is hij ontslagen op zijn werk en is zijn leven in elkaar gestuikt”, pleitte zijn advocaat. “Pas met veel moeite heeft hij intussen opnieuw werk.” Hij vindt dat zijn cliënt al genoeg is gestraft. Maar de procureur-generaal wijst er wel op dat het feest –ook georganiseerd tijdens de eerste harde lockdown- wel eens anders had kunnen eindigen. “Voor het zelfde geld was die orgie slecht afgelopen als die man anders op dat tafeltje terecht was gekomen. Bovendien was hij het wel die de prostituee had gevraagd om de drugs en viagra mee te nemen! Ik zeg altijd: bezint eer ge begint!” Toch is hij akkoord met een opschorting. Ook de man zelf zegt zijn lesje intussen te hebben geleerd. Uitspraak op 16 februari. (OSM)