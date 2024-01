Man verliest portefeuille én riskeert nu 9 maanden cel

Je portefeuille verliezen en daardoor een veroordeling oplopen? Het zou de 45-jarige D.A. uit Kortrijk wel eens kunnen overkomen. Niet verwonderlijk, want de politie vond er een halve gram heroïne in.

Toen vorig jaar een portefeuille werd gevonden in het winkelcentrum K in Kortrijk werd die zoals gebruikelijk naar de politie gebracht. Toen die de rechtmatige eigenaar wou opsporen, werd echter 0,54 gram heroïne gevonden in die portefeuille. Eigenaar D.A. (45) uit Kortrijk beweert echter dat hij dat nooit in zijn portefeuille had gestoken en deed afstand van het goedje.

Er werd een minnelijke schikking voorgesteld, maar die werd niet betaald. Hij riskeert nu een celstraf van negen maanden en een boete van 8.000 euro. De rechter neemt een beslissing tegen de zitting van 6 februari. (JD)