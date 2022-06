Man uit Wervik vervalst verblijfsvergunning om te kunnen stempelen

Een 24-jarige man uit Azerbeidzjan heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor schriftvervalsing, oplichting en uitkeringsfraude.

Op 9 december 2019 kreeg Eldar R., die toen in Wervik woonde, het bevel om het Belgische grondgebied te verlaten. Een paar dagen eerder had de Dienst Vreemdelingenzaken opdracht gegeven aan de stad Wervik om de voorlopige verblijfsvergunning, ook wel “oranje kaart” genoemd, van de man in te houden.

15.000 euro

Maar R. hield de kaart voor zich en besloot die ook te vervalsen om de werkloosheidsuitkering, die hij sinds een maand ontving, te kunnen blijven incasseren. Uiteindelijk bleef de man nog tot eind oktober 2020 werkloosheidsuitkeringen opstrijken. Goed voor een totaal bedrag van ruim 15.000 euro.

Op 11 mei 2021 legde stad Wervik klacht neer, maar R. kon pas op 23 december verhoord worden. Hij gaf toe dat hij met een computer de data op zijn attest gewijzigd had om het te kunnen voorleggen aan de RVA. Hij stelde dat hij geen andere keuze had als hij zijn familie wilde blijven onderhouden. Maar hij besefte dat dit fout was. R. kwam niet opdagen voor zijn proces. De onterecht ontvangen uitkeringen moet hij terugbetalen.

(AFr)