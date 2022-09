Man uit Vleteren riskeert twee jaar cel nadat hij dreigt huurhuis in brand te steken met toiletpapier

Een man uit Vleteren riskeert op de rechtbank van Ieper 2 jaar cel, deels met voorwaarden, voor een poging tot brandstichting in zijn huurwoning. De man ontkent dat te hebben willen doen. De feiten kaderen in de relationele sfeer.

Tussen een man uit Vleteren en zijn vriendin liep het op meerdere momenten uit de hand. De man moet zich nu op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor slagen aan de vrouw.

Ook staat hij terecht voor poging brandstichting nadat hij in de badkamer van hun huurhuis een stuk toiletpapier in brand stak en dat op de grond gooide. Volgens de openbare aanklager dreigde man “het kot in brand te steken.” De beklaagde kijkt aan tegen een vordering van 2 jaar cel, “waarvan een deel met voorwaarden kan”, aldus de aanklager.

Niet goed te praten

Meester Jean-Pierre Duyck, die het opneemt voor de beklaagde, vraagt de vrijspraak voor de poging brandstichting. “Mijn cliënt wou enkel zijn vriendin bang maken, zodat ze zou vertrekken. Hij had geen intentie om de woning in brand te steken, ook de vrouw was trouwens die mening toegedaan. Die 2 mensen hadden een toxische relatie en de vrouw zou beter niet meer terugkomen. Hij ziet haar graag, maar op deze manier kan het niet verder voor mijn cliënt. Wat hij deed valt niet goed te praten, maar het is niet allemaal zijn schuld.”

De beklaagde zegt bereid te zijn om therapie en begeleiding te volgen en hoopt op voorwaarden voor de feiten van slagen aan de vrouw. Vonnis op 17 oktober.