Man uit Veurne krijgt werkstraf omdat hij politie weigerde PIN-code van GSM te geven

Een man heeft in de rechtbank van Veurne een werkstraf van 50 uren gekregen omdat hij de politie had geweigerd de PIN-code van zijn GSM te geven zodat die zijn telefoon konden doorzoeken.

De man werd vorig jaar door de politie gevraagd om zijn GSM te laten uitlezen omdat die bezig waren met een onderzoek. In de telefoon kon mogelijk nuttige informatie gevonden worden. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie niet tegen D.V. maar die maakte zich door zijn weigering natuurlijk verdacht.

Omdat de man bleef weigeren werd er een pv opgesteld. Hij moest zich daar uiteindelijk voor verantwoorden bij de strafrechter maar stuurde zijn kat. Bij verstek kreeg hij dan een effectieve celstraf. Daartegen tekende hij verzet aan en samen met zijn advocaat kwam hij deze keer wel uitleg geven. “Ik wist echt niet dat ik verplicht was mijn GSM te laten uitlezen”, sprak de man.

Slechte raad

“Ik had toen mijn vorige advocaat gebeld en die had me aangeraden om te weigeren omdat zoiets niet verplicht was.” De rechter trad hem bij. “Dat is slecht advies dat je gekregen hebt want dat is strafbaar in de vorm van belemmering van het onderzoek.” Uiteindelijk gaf ze de man wel een fiks mildere straf want hij moet nu enkel nog een werkstraf van 50 uren vervullen.

(JH)