Man uit Veurne gebruikt cannabis ‘als pijnstiller’ voor nieuw gebit nadat tanden rot waren… van cannabis te roken

Een 23-jarige jongeman uit Veurne moet zich bij de strafrechter verantwoorden wegens bezit en verschaffen van cannabis. A.B. kreeg afgelopen zomer een volledig nieuw gebit omdat zijn tanden verrot waren, onder meer door het roken van cannabis. De pijn loste hij op… door opnieuw cannabis te roken. “Alleen zo was het draaglijk”, sprak A.B.

Ondanks zijn jonge leeftijd kreeg de 23-jarige man al tweemaal eerder de gunst van de opschorting voor drugsfeiten. De man is dan ook gekend bij de politie en werd in juli van dit jaar aan een controle onderworpen. Alweer bleek hij cannabis gebruikt te hebben. Daarom werd hij al gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Daar disten hij en zijn advocaat een opvallend verhaal op.

Cannabis tegen tandpijn

“Hij kreeg in juli een volledig nieuw gebit door de slechte staat van zijn tanden”, sprak zijn advocaat Thomas Bailleul. Dat was onder meer te wijten aan het veelvuldig cannabisgebruik. “De pijn was echter ondraaglijk en een Dafalgan hielp niet. Daarom greep hij eenmalig terug naar cannabis. Anderzijds kunnen we wel bewijzen dat hij al anderhalf jaar clean is en daarvoor leggen we testen voor.” Ook A.B. gaf toe dat het geen slimme oplossing was. “Maar het was het enige dat hielp. Ik woon nu in bij mijn vriendin in De Panne en alles gaat goed.”

Er werd beslist om de man een drugsbehandelingstraject te laten afleggen. Hij verschijnt na Nieuwjaar opnieuw voor de rechter. In zijn telefoon werden ook foto’s gevonden van verschillende cannabisplanten. Eén bleek daarvoor versierd te zijn met kerstverlichting en ballen. Ook daarvoor zal hij vervolgd worden al staat het volgens zijn raadsman niet vast dat het om zijn planten ging. (JH)