Man uit Veurne betrapt met grote wietplant op achterbank en drugs in huis: “Geruild voor twee kittens”

Een 36-jarige man uit Veurne heeft een jaar effectieve celstraf gekregen wegens de verkoop en het bezit van drugs. In zijn woning lagen restjes drugs verspreid terwijl zijn achtjarige plusdochter er rondliep. Opvallend: de man werd betrapt toen de politie tijdens een verkeerscontrole een grote cannabisplant op zijn achterbank zag staan. “Geruild tegen twee katjes”, sprak J.B.

Op 3 juli vorig jaar trok de politie in Veurne grote ogen tijdens een verkeerscontrole. Ze zetten de 36-jarige J.B. aan de kant en zagen op de achterbank, in het zicht van iedereen, een grote cannabisplant staan. “Ik heb die gekregen”, verklaarde J.B. “Ik heb ze geruild voor twee jonge katjes die ik op overschot had. Het was een soort betaalmiddel.”

Bij de verkeerscontrole moest J.B. ook een speekseltest ondergaan waarbij bleek dat hij cannabis en ketamine had gebruikt. “Er volgde dus meteen een huiszoeking bij de man”, sprak de procureur. “Er werd anderhalve gram cannabis gevonden en 22,2 gram speed. Maar hoe de woning er bij lag maakte alles nog erger.”

Drugs naast knutseldoos achtjarig meisje

Het huis waarin J.B. en zijn partner leefden was nogal slordig. “Overal lagen restjes drugs of peuken van joints”, vervolgde de procureur. “Het ergerlijke is dat die in een kast zaten naast een doos met het knutselmateriaal van het achtjarig plusdochtertje van de man. Hij wordt dus ook vervolgd voor de verzwarende omstandigheid van het bezit van drugs in het bijzijn van een minderjarige. Bovendien zijn er ook aanwijzingen van verkoop.”

De man kreeg er afgelopen zomer 1 jaar effectief voor maar daagde niet op voor zijn proces. Nu zit hij in de cel en tekende hij verzet aan. “Al wat ik kan zeggen is dat ik intussen clean ben. En de relatie met de mama van dat achtjarig meisje is gedaan. Ik zou nooit drugs gebruiken bij mijn eigen kind maar die vrouw deed het sowieso al. Intussen heb ik een nieuw lief, en zij neemt geen drugs.” Vonnis op 7 oktober. (JH)