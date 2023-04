Man uit Torhout verliest rijbewijs wanneer hij tijdens belsignaal spoorwegovergang oversteekt

Een 59-jarige man uit Torhout is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt nadat de politie hem betrapte toen hij ondanks het rode licht en belsignaal van een spoorwegovergang toch gewoon verder reed.

De politie kon de man woensdagochtend rond 8.30 uur betrappen in de Schavelarestraat in Torhout. Daar ligt een spoorwegovergang. Elke ochtend rond 8.30 uur passeert de trein er. Het rode knipperlicht en het belsignaal traden in werking maar de 59-jarige man besloot dat te negeren en gewoon verder te rijden. Op dat moment waren de slagbomen nog niet naar beneden.

Onder invloed

De man had er echter niet op gelet dat een politiepatrouille van Kouter op dat moment ook vlakbij reed. Nadat de man over de spoorwegovergang gereden was zette de politie de achtervolging in en konden de man even verder onderscheppen in de Kwaplasstraat. Daarbij bleek dat de man niet alleen het spoorwegsignaal genegeerd had maar dat hij bovendien, ondanks het vroege ochtenduur, ook onder invloed reed. Hij legde een ademtest ‘alarm’ af. De politie verwittigde het parket en er werd besloten dat zijn rijbewijs voor de duur van 15 dagen ingetrokken werd. (JH)