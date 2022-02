Man uit Torhout 18 maanden naar de cel voor afpersing: “Ze losten hun schuld af met mayonaise-emmers vol muntstukjes”

Een 45-jarige Torhoutenaar kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden voor afpersing. Hij leende 50.000 euro uit aan de uitbaters van een superette. Maar toen die hem in emmers vol muntstukken terugbetaalden, stuurde hij een handlanger op hen af. Die laatste kreeg een celstraf van één jaar.

De uitbaters van de ondertussen failliete buurtwinkel De Vroegmarkt in Torhout kampten in mei 2017 met cashflowproblemen. Hun boekhouder bracht de vader en zoon in contact met Torhoutenaar Tim V. (45). Die gaf hen een lening van 50.000 euro. Maar de problemen begonnen toen de terugbetaling niet helemaal correct verliep.

Tim V. dreigde ermee om naar de Russische maffia te stappen. En op 7 maart 2019 stuurde hij effectief een handlanger naar de superette in kwestie. Vojkan M. (45) – de man woont ondertussen in Oostenrijk – ging bij wijze van terugbetaling goederen uit de rekken van het winkeltje halen. Een week later achtervolgde Tim V. hen met zijn wagen. Toen ze stopten begon hij op hun auto te slaan.

Schadevergoeding

De man zelf verklaarde dat hij getergd werd door de winkeluitbaters. “Ze kwamen tot drie keer toe een deel van hun schuld aflossen met mayonaise-emmers vol muntstukjes”, aldus hun advocaat. “Mijn cliënt had recht op dat geld. Het gaat hier hooguit om bedreigingen en daarvoor wil hij een werkstraf uitvoeren.”

Maar op die vraag ging de rechtbank niet in. Tim V. kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden. Zijn kompaan die in de winkel kwam dreigen kwam er met één jaar cel van af. De twee moeten gezamenlijk een schadevergoeding van 1.000 euro betalen aan de winkeluitbaters.

