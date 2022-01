Man uit Tielt krijgt vijf jaar cel voor dagenlang misbruik van weggelopen instellingsmeisje (15)

Een 32-jarige Afghaan uit Tielt heeft ook na verzet vijf jaar effectieve celstraf gekregen voor dagenlange verkrachting van een vijftienjarig meisje.

Op 18 december 2020 liep het slachtoffer, een meisje uit Kortemark, weg uit een instelling in Ieper. Ze nam de bus naar Roeselare waar ze in de buurt van het station Abdul A. tegen het lijf liep. Ze vroeg of ze bij hem onderdak kon krijgen waarop hij haar meenam naar zijn woning in Tielt. Daar dwong hij haar vier dagen lang tot seks. “Daarbij schuwde hij het geweld niet”, klonk het bij het parket. “Het slachtoffer kreeg in ruil geschenken zoals een handtas, alcohol, cosmetica, sigaretten en zelfs een konijn.”

A. gebruikte drugs in het bijzijn van het minderjarige meisje en spoorde haar aan om dit ook te doen. Op 20 december kwam het tot een handgemeen waarbij het meisje tegen het bed viel en een blauwe plek opliep. Uiteindelijk liep ze weg en stapte ze naar de politie. Op de gsm van A. werden filmpjes en foto’s aangetroffen van hem en het meisje.

A. kwam aanvankelijk niet opdagen voor zijn proces in de Brugse rechtbank en kreeg in november vorig jaar vijf jaar effectieve celstraf. “Hij had haar tot een willoos object van zijn eigen lustbevrediging herleid”, stelde de rechter, die de onmiddellijke aanhouding beval. Meteen na zijn arrestatie tekende Abdul A. verzet aan tegen zijn veroordeling.

Op zijn nieuwe proces beweerde A. dat het meisje al drugs gebruikte toen hij haar leerde kennen. “Ze werd door haar moeder opgestookt om klacht neer te leggen”, stelde hij. “Ik heb haar nooit iets misdaan.” De rechter hechtte geen geloof aan die uitleg en bevestigde maandag de eerder opgelegde celstraf. (AFr)