Man uit Tielt die politie met pijl en boog onder vuur nam riskeert 37 maanden cel: “Hij wou doodgeschoten worden door de politie”

De 42-jarige Tieltenaar die in oktober vorig jaar de politie onder vuur nam met pijl en boog riskeert voor de Brugse rechtbank 37 maanden celstraf wegens poging tot moord en weerspannigheid. Volgens het Openbaar Ministerie bewijst sms-verkeer dat hij dood wou geschoten worden door de politie. “Dit was een duidelijk geval van suicide by cop”, stelde procureur Fien Maddens.

Op 12 oktober vorig jaar liet Jürgen V. aan een maatschappelijk werkster weten dat hij uit het leven ging stappen met pillen en alcohol. De man kampte met een zwaar drankprobleem en psychische problemen. De politie snelde naar zijn woning in de Stationsstraat in Tielt, maar toen de agenten omstreeks 10.30 uur aanbelden kregen ze geen gehoor.

Na twintig minuten raakten ze het pand binnen en toen ze de woonkamer binnen wilden stappen stond Jürgen V. plots voor hun neus. De veertiger richtte een boog op de agenten en vuurde een pijl af.

Deur dicht

De agenten konden de deur nog net dichtgooien waardoor ze ongedeerd bleven. De pijl boorde zich door de houten deur waarna V. nog enkele pijlen in het rond schoot. “Die eerste pijl haalde volgens de expert een snelheid van 180 kilometer per uur”, stelde de advocaat van de agenten.

“De metalen punt kwam op 5 centimeter van de buik van mijn cliënt tot stilstand. Dit was geen speelgoedboog, maar een dodelijk wapen. Dit was duidelijk een poging tot moord.”

Suicide by cop

De speciale eenheden kwamen ter plaatse en de stationsbuurt werd hermetisch afgesloten. Het zou uiteindelijk nog uren duren vooraleer V. zich aan de ordediensten overgaf. Sindsdien zit de man in de cel. Volgens het Openbaar Ministerie wou Jürgen V. doodgeschoten worden door de politie.

“Dit was een duidelijk geval van suicide by cop”, stelde procureur Fien Maddens. “In een van de telefoontjes met de maatschappelijk werkster zei hij kom me maar halen, mijn wapens liggen klaar. In het laatste bericht naar de vrouw schreef hij thank you for my ending.”

Volgens V. schoot hij met de boog omdat hij zwaar onder invloed was en plots een vuurwapen zag. “Maar de wedersamenstelling wijst uit dat hij van op de plaats waar hij stond met zijn boog dat pistool niet kon zien”, ging Maddens verder. “En het toxicologisch onderzoek toont aan dat hij niet zodanig zwaar onder invloed was dat hij niet meer wist wat hij deed.”

Drankprobleem en depressie

Volgens de verdediging was V. op het moment van de feiten pas zes weken terug thuis na een psychiatrische opname van twee maanden voor zijn drankprobleem en depressie. “Hij had al zijn hoop gezet op een opleiding van de VDAB maar toen die plots stop werd gezet door corona zocht hij terug zijn vlucht in de drank. Hij raakte totaal vereenzaamd en sliep nog amper. Uiteindelijk nam hij ook slaapmedicatie en antidepressiva en dacht hij niet meer helder na. Deze man is geen crimineel maar was al jaren suïcidaal.”

De verdediging wees er ook op dat de bloedafname pas vijf uur na het schietincident gebeurde. “De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn dus niet betrouwbaar”, stelde ze. “De psychiater stelde bovendien ook een persoonlijkheidsstoornis vast bij mijn cliënt waardoor hij heel impulsief kon reageren. En dat was precies wat er gebeurde op 12 oktober. Hij handelde in een opwelling. Zonder plan. Hij heeft trouwens niet zelf de hulpdiensten gebeld en die boog had hij al jaren. Hij verzamelt nu eenmaal middeleeuws wapentuig.”

Excuses

Meester Vanden Bogaerde betwistte naast de voorbedachtheid ook het oogmerk om te doden. “Dat telefoontje waarin hij zei dat ze hem mochten komen halen en de wapens klaar lagen kwam er pas ná het schietincident”, pleitte ze.

“Mijn cliënt heeft in de gevangenis enorme stappen voorwaarts gezet, is volledig ontwend en staat te springen om nog iets van zijn leven te maken. Hij begrijpt ook dat dit veel erger had kunnen aflopen. We hopen dan ook op een voorwaardelijke bestraffing.”

V. bood op het einde van de zitting zijn excuses aan. “Ik heb nooit de bedoeling gehad om iemand te doden of te verwonden”, besloot hij. De uitspraak volgt op 29 juli.

