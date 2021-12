Man uit Tielt blijft in de cel voor moordpoging op agenten

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 42-jarige man uit Tielt met twee maanden verlengd op verdenking van moordpoging. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Jurgen V. beschoot de politie met pijl en boog en verschanste zich in zijn woning.

De politie van de zone Regio Tielt werd op dinsdag 12 oktober rond de middag naar de woning van de verdachte gestuurd. Aan een maatschappelijk assistente had een depressieve V. immers te kennen gegeven dat hij uit het leven wilde stappen. Toen de politie zijn deur opende, greep de Tieltenaar naar zijn boog. De pijl kwam in de deur terecht. Daarna zou Jurgen V. nog meerdere pijlen afgeschoten hebben.

Door dit incident werden de bijzondere interventie-eenheden ter plaatse geroepen en werd een veiligheidszone ingesteld rond zijn woning. In twee scholen in de buurt werd tijdelijk een algemene lockdown afgekondigd. Uiteindelijk kon de verdachte kort na 14 uur gearresteerd worden.

Jurgen V. werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moordpoging en van gewapende weerspannigheid. Volgens de verdediging kan de verdachte zich weinig herinneren van de feiten, omdat hij zwaar onder invloed van alcohol was. Vorige maand werd toch een reconstructie uitgevoerd in zijn woning. V. houdt vol dat hij pas schoot toen hij het wapen van de agent door de deuropening zag, maar dat verhaal wordt tegengesproken door de politie. Ook over de precieze positie van de verdachte bestaat nog steeds onduidelijkheid.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.