Man uit Poperinge voor rechter na beet in hand van politie-inspecteur

Een man uit Poperinge staat voor de Ieperse rechter nadat hij een politieman in de hand beet. De beklaagde werd betrapt op een werf, maar beweert dat hij enkel naar het toilet moest en niet van plan was iets te stelen. “Ongeloofwaardig”, aldus de openbare aanklager.

Hoewel hij in de buurt woont, vond W.G. uit Poperinge het in de nacht van 4 december 2021 nodig te stoppen op een werf om er naar toilet te gaan, althans dat beweerde hij aan de politie na te zijn opgepakt. Het was een buur die die nacht de politie verwittigde na verdachte handelingen op de werf.

Inspecteurs van politiezone Arro Ieper troffen even later de verdachte een garagebox en hij werkte aanvankelijk mee. Toen de politiemensen W.G. echter in de boeien wilden slaan, reageerde hij wild. Hij beet zelfs een van de inspecteurs in de hand. De Poperingenaar ontkende bij zijn ondervraging dat hij een diefstal wou plegen op de werf, maar dat hij enkel een toilet zocht.

Al zeven veroordelingen

Het parket dagvaardde de verdachte echter wel voor poging diefstal en voor weerspannigheid. W.G., die 6 maanden effectieve celstraf riskeert, stuurde zijn kat naar het beklaagdenbankje. Het blijkt dat de man al zeven veroordelingen op zijn naam heeft staan. Vonnis op 7 maart. (CMW)