Man uit Oudenburg vrijgesproken voor aanranding en verkrachting in Bredene

Een 55-jarige man uit Oudenburg is door de Brugse correctionele rechtbank vrijgesproken voor aanranding van een twintiger met een mentale beperking. Ook voor verkrachting van een andere jongeman werd J.V. vrijgesproken. Het openbaar ministerie had twee jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd.

Een toen 24-jarige man met een mentale beperking stapte in december 2019 samen met zijn ouders naar de politie. Het slachtoffer verklaarde dat hij die zomer in Bredene in de schaamstreek was betast door de beklaagde. V. zou ook geprobeerd hebben om zijn tong in de mond van de jongen te steken. Volgens het slachtoffer stopten de feiten toen een 29-jarige kameraad tussenbeide kwam. Die verklaarde echter dat hij zelf tegen zijn zin een blowjob kreeg van de beklaagde. Uiteindelijk kon hij V. naar eigen zeggen wel van zich afduwen.

Het openbaar ministerie wees de rechtbank op het strafblad van de beklaagde. De vijftiger kreeg in 2012 al vier jaar cel voor verkrachting en aanranding van zijn zonen. In die omstandigheden werd deze keer twee jaar effectieve celstraf gevorderd.

De verdediging pleitte dat J.V. sinds 2016 een relatie had met het oudste slachtoffer. Volgens meester Joris Van Maele kwam de aangifte niet toevallig pas na de relatiebreuk. Daarnaast werd gewezen op tegenstrijdigheden in de verklaringen van de slachtoffers en de twee getuigen uit hun omgeving. Zo blijft het onduidelijk of de vermeende feiten zich in de auto dan wel op een appartement hebben afgespeeld. “Ook de huiszoeking en het telefonieonderzoek hebben niets opgeleverd”, aldus meester Van Maele, die met succes de vrijspraak vroeg. In het vonnis werden onder andere de tegenstrijdige verklaringen aangehaald.