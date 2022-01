Man uit Oostende vrijgesproken voor dodelijk shot cocaïne bij vriendin

Een 54-jarige Oostendenaar is ook in beroep vrijgesproken voor de drugsdood van zijn vriendin (30). Het openbaar ministerie was wel overtuigd dat de man de dodelijke hoeveelheid cocaïne toe had gediend. De nabestaanden gingen zelfs een stap verder en wilden de zaak als gifmoord door het hof van assisen behandeld zien. Maar hun verzoek werd dus afgewezen omdat er teveel twijfel was.

De moeder van het slachtoffer trof op 13 september 2016 het levenloze lichaam van haar 30-jarige dochter aan in haar appartement in Oostende. Naast haar lag een gebruikte spuit en onderzoek wees uit dat de dertigjarige vrouw in de nacht van 11 op 12 september drie keer de dodelijke hoeveelheid cocaïne had binnengekregen.

Twee maanden later werd A.H., de 54-jarige ex-vriend van het slachtoffer, aangehouden. Hij was de avond van de feiten bij het slachtoffer geweest en zijn DNA zat op de spuit. Maar de man werd in eerste aanleg vrijgesproken op grond van twijfel. Hij kreeg enkel zes maanden cel voor het bezit van speed.

Vier verschillende verklaringen

In beroep werd de ganse zaak hernomen. De procureur-generaal twijfelde aanvankelijk aan de schuld van A.H., maar na een grondige lezing van het dossier, was hij wel overtuigd. “De houding van het slachtoffer was al eigenaardig toen men haar vond. Bovendien was haar GSM verdwenen en hebben we die nadien nooit meer teruggevonden.”

A.H. heeft zich op 12 september wel zelf aangemeld bij de politie om te zeggen dat hij die avond bij haar was geweest. “Maar hij legde nadien vier verschillende verklaringen af! Bovendien vroeg hij aan een vriend om hem een alibi te verschaffen én is zijn vriendin hem komen ophalen op amper 200 meter van de woning van het slachtoffer.”

De procureur-generaal vond het ook opvallend dat het slachtoffer altijd al een panische angst had voor naalden en voordien wel vaak drugs had gebruikt, maar nog nooit had gespoten. Dat terwijl A.H. de reputatie had om erg overtuigend te zijn naar anderen toe om drugs te gebruiken via een inspuiting en bij sommigen soms zelf de eerste spuit te hebben gezet. Hij vorderde een effectieve straf van drie jaar cel.

Gifmoord?

Maar de nabestaanden gingen nog een stap verder en zijn ervan overtuigd dat A.H. doelbewust de dodelijke spuit zette. “Waarom heeft hij in zijn GSM alle berichten naar het slachtoffer en zijn dealer gewist?” Zijn DNA zat ook op de spuit, dus voor hen is het duidelijk dat hij de spuit heeft gezet. “Waarom spoot hij als ervaringsdeskundige drie keer de dodelijke hoeveelheid cocaïne in?”

Bovendien was A.H. nog twee keer als laatste betrokken bij iemand die het leven liet na een overdosis. Telkens ging hij vrijuit. “Tot drie keer toe was hij getuige van iemand die het leven liet. Mij is dat nog nooit overkomen”, klonk het cynisch bij een van de advocaten. Zij willen dat de zaak wordt overgeheveld naar het hof van assisen voor gifmoord.

Zelfdoding?

Maar de advocaten van A.H. -Jesse Van den Broeck en Alexander Van Heeschvelde- gingen voluit voor de vrijspraak. Hun cliënt legde immers geen leugenachtige verklaringen af aan de leugendetector. Zij voorzagen verschillende pistes: een andere dader die met een vals alibi de dans was ontsprongen.

Ook de piste van zelfdoding werd niet uitgesloten. “Ze had vooraf een dubbele dosis methadon genomen. Ze wist dus als die spuit werd gezet, ze dood zou zijn. Ze had ook in de dagen voordien de bedoeling om uit het leven te stappen.”

Volgens de advocaten van A.H. had de vrouw zwarte gedachten nadat de relatie met A.H. op de klippen was gelopen. Dat A.H. zelf de drugs had geleverd, was volgens advocaten Van den Broeck en Van Heeschvelde ook niet bewezen. “Ze had zelf ook drugs staan of ze kon het ook rechtstreeks zelf hebben aangekocht.”

Het hof bevestigde nu dat er sprake is van twijfel en sprak A.H. dus opnieuw vrij voor de injectie. Hij kreeg opnieuw enkel zes maanden cel voor het bezit van speed.

(OSM)