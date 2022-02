Man uit Oostende die neus van rivaal afbeet, riskeert vijf jaar cel

Een 24-jarige Oostendenaar riskeert in beroep maar liefst 5 jaar cel voor een reeks feiten van brutaal geweld. Bij een van de incidenten beet hij de neus van zijn slachtoffer af. Een 16-jarig meisje sloeg hij een neusbreuk. “Zijn wij terug bij de oermensen die hun prooi bij de haren naar hun hol sleuren?”, vroeg de procureur-generaal zich af.

Op 26 november 2017 viel Guillaume D. een vrouw lastig in de lounge van het Oostendse casino Kursaal. Naar eigen zeggen was hij stomdronken naar een tiental pinten, een vijftien tal shotjes en enkele vodka-Red Bulls. Toen ze niet inging op zijn avances, dreigde hij ermee haar kop af te rukken.

De partner van de vrouw ging D. te lijf waarna een gevecht ontstond. Een buitenwipper kwam tussenbeide en nam de kemphanen in een houdgreep. De drie kwamen op elkaar te liggen: de buitenwipper bovenaan en D. in het midden.”

Meerdere operaties

Daarom zou D. meermaals in de neus hebben gebeten beet van zijn rivaal. Het reukorgaan van de man werd daarbij volledig afgerukt. Maar volgens D. ging het om wettige zelfverdediging. In zijn verklaring zou hij zich bedreigd hebben gevoeld, niks meer kon doen en dan maar aan de neus van de ander ‘zijn beginnen knabbelen’. De man moest meermaals worden geopereerd en met stukken uit voorhoofd en arm kon de neus zo goed en zo kwaad het kon hersteld worden.

Gebroken neus voor geaaide hond

Naast het incident in het Kursaal moest D. zich nog verantwoorden voor andere feiten van brutaal geweld in Oostende. Zo sloeg hij op 27 maart 2019 aan de Velodroom een 16-jarig meisje een neusbreuk omdat ze zijn hond had geaaid.

De neus stond scheef en moest in het ziekenhuis worden rechtgezet. “Hij is beginnen gesticuleren dat dat niet mocht, en daarbij heeft hij haar per ongeluk geraakt”, was zijn verweer.

Een drietal maanden later stond hij tijdens een uitstapje op enkele auto’s te springen. Een kameraad die hem daarover aansprak, kreeg een mokerslag in het gezicht en hield daar een gebroken kaak aan over. “Dat is opvallend: hij mikt steeds op het gezicht”, stelde de procureur-generaal vast.

“Zijn wij terug bij de oermensen die hun prooi knock-out slaan en dan bij de haren naar hun hol sleuren?” Bovendien werd hij meerdere keren betrapt op bezit van cocaïne en cannabis, staat hij terecht voor vernielingen aan wagens, afsluitingen, het bezit van een verboden wapen, namelijk een bankkaartmes.

Goede weg

In eerste aanleg kreeg hij 22 maanden cel voor het bijten in de neus en de slagen aan het meisje. Voor de kaakbreuk van zijn vriend, het drugsbezit, de vernielingen en het verboden wapenbezit nog eens 15 maanden, dus in totaal 37 maanden.

In beroep vraagt zijn advocaat een straf met uitstel. “Hij heeft nu vast werk en een vaste vriendin. Hij is af van de drank en drugs. Hij is op goede weg”, aldus zijn advocaat. Maar daar is de procureur-generaal in beroep het niet mee eens, want begin maart moet hij zich verantwoorden voor de rechtbank van Brugge, opnieuw voor slagen. De procureur-generaal vorderde in plaats van de 37 maanden, voor alle feiten samen vijf jaar effectief.”

“De man betuigde zijn spijt aan het einde van de zitting en na lang aandringen van de voorzitster gaf hij toe dat hij met een agressieprobleem kampt. De uitspraak volgt op 23 maart.

(OSM)