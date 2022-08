Man uit Oostende die huisgenoot halfdood sloeg in midden van kruispunt vraagt mildere straf: “We waren allebei erg dronken”

Een 34-jarige Oostendenaar vecht voor de Brugse rechtbank de achttien maanden celstraf aan die hij in februari kreeg opgelegd voor zware slagen aan zijn huisgenoot.

Op 10 september vorig jaar kreeg de politie een melding binnen van een vechtpartij tussen twee mannen op het kruispunt van de Duinenstraat en Madeliefjeslaan in Oostende. Een getuige had vanuit de eetzaal van het vakantiecentrum Vayamundo gezien hoe V.F. een zestal vuistslagen uitdeelde aan het slachtoffer. Hij gaf hem tot slot ook nog een uppercut waarna het slachtoffer voor dood neerplofte op zijn gezicht.

Toen V.F. zag wat hij had aangericht begon hij in paniek aan de schouders van het slachtoffer, zijn huisgenoot, te schudden. “Doe me dit niet aan. Ik wil mijn huis niet verliezen”, riep hij volgens de getuige. Het half bewusteloze slachtoffer werd met bloedingen aan de wenkbrauwen, neus en lippen overgebracht naar het ziekenhuis.

Drugs

V.F. kwam eerder dit jaar niet opdagen voor zijn proces en kreeg toen achttien maanden effectieve celstraf. De Oostendenaar tekende verzet aan waarna de zaak maandag terug voor de rechtbank kwam. De verdediging drong aan op een straf met uitstel.

“Het slachtoffer betaalde zijn kost en inwoon niet”, pleitte advocaat Simon Raymaekers. “Hij gebruikte drugs en dat zorgde voor de nodige problemen. De frustraties stapelden zich op met een escalatie tot gevolg.”

De beklaagde beseft naar eigen zeggen dat hij fout zat. “Maar we waren allebei erg dronken”, getuigde hij. De rechtbank doet uitspraak op 12 augustus.

