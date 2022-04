Man uit Nieuwpoort met 25 veroordelingen alweer voor rechter na diefstal voeding

Een 43-jarige man uit Nieuwpoort die al 25 veroordelingen op zijn strafblad heeft, blijft het maar bont maken. Hij riskeert nu vier maanden extra celstraf na de diefstal van 37 euro aan voeding.

De 43-jarige G.K. is absoluut geen onbekende voor politie en gerecht. De man verzamelde doorheen de jaren al 25 veroordelingen waarvan zeker al 9 keer voor meerdere diefstallen tegelijk, al dan niet met braak. Toch blijft hij het maar bont maken. Zo erg dat hij momenteel nog meer dan 3 jaar effectieve celstraf heeft openstaan en daarom in de gevangenis zit.

Bekend bij uitbater

“Op 4 januari vorig jaar stal hij voor 37 euro aan voeding in een winkel in Nieuwpoort”, sprak de procureur. “Hij stopte alles in een rugzak, zette die aan de kassa maar werd betrapt en spurtte weg van de uitbater. Die kende hem immers, want het ging al om de zoveelste diefstal. Kort daarvoor werd hij daar immers al betrapt en we hadden hem nog maar net gedagvaard. Op 9 maart kreeg hij 12 maanden cel voor een reeks diefstallen, onder andere in dezelfde winkel. We kunnen G.K. niet zo snel dagvaarden als dat hij feiten pleegt. Ik vraag nu vier maanden cel en 1.200 euro boete.”

De eigenaar van de supermarkt vroeg de 37 euro terug en vroeg zich ook af waar de 200 euro van de vorige feiten blijft. “Wij vragen de opslorping van straf omdat de feiten van 4 januari in dezelfde periode werden gepleegd als waarvoor hij 12 maanden cel kreeg”, sprak zijn advocaat. Vonnis op 13 mei. (JH)