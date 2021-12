Man uit Nieuwpoort met 10 jaar rijverbod probeert nieuw rijbewijs te bekomen: een jaar cel gevorderd

Een man (59) uit Nieuwpoort die al tien jaar rijverbod open heeft staan, riskeert een jaar celstraf wegens valsheid in geschrifte. De man probeerde namelijk op slinkse wijze een nieuw rijbewijs te bekomen.

Dirk D. had zich in mei aangemeld in het stadhuis van Nieuwpoort om een nieuw rijbewijs aan te vragen. De man moest allerhande documenten invullen, alsook op eer verklaren dat hij geen verval van het recht tot sturen had. De man ondertekende dat laatste document, echter goed wetende dat zijn rijverbod nog tot 2031 loopt. De medewerkers van het stadhuis verwittigden de politie.

Jaar cel

“De man verklaarde in een verhoor dat hij dat rijbewijs enkel wou gebruiken om rond te rijden in het buitenland omdat zijn rijverbod daar niet geldt. Dit argument horen we vaak bij het parket, maar het is geen wettelijke reden om het rijbewijs terug te krijgen. Hoe dan ook heeft hij valsheid in geschrifte gepleegd”, aldus de procureur op het proces in Veurne.

Er werd een jaar cel en een geldboete gevorderd wegens valsheid in geschrifte. Dirk D., die al 56 veroordelingen opliep waarvan het merendeel in de politierechtbank, liet verstek. Vonnis op 11 januari.

(BB)